Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-12Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Blue&Green.Blue&Green är experter på rengöringsmedel för den professionella marknaden och har som mål att leverera produkter av högsta kvalitet till rätt pris - med minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget har flera miljömärkningar och är ISO-certifierade samt anslutna till FTI. Företaget har ett av marknadens bredaste sortiment och många års erfarenhet av både utveckling, produktion och försäljning av effektiva rengöringsprodukter som de säljer i hela Europa. Huvudkontoret ligger i Sverige och de har säljkontor i Danmark samt Norge.Blue&Green har ett laboratorium och produktion i Landskrona och söker nu efter en underhållstekniker som är redo för nästa steg i karriären!I rollen som underhållstekniker ansvarar du för förebyggande underhåll av maskinerna på företaget. Vidare ansvarar du för planering och genomförande av arbetsuppgifter såsom att komponenter ska bytas, nya investeringar och kommande installationer. När det uppstår eventuella maskinhaverier är det din uppgift att snabbt och effektivt genomföra en felsökning så att maskinerna är klara för produktion igen. Det förekommer även administrativt arbetet som att exempelvis ta fram dokument gällande inställningar på maskinerna.Du arbetar närmst produktionsledaren och är också behjälplig i det dagliga arbetet!Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasieutbildning, industriteknisk inriktning är meriterandeTidigare arbetslivserfarenhet inom tillverkningsbranschen, exempelvis som operatör, underhållstekniker och/eller driftteknikerGod digitalförmågaMycket goda kunskaper i svenska, tal och skriftTruckkortKörkortI rollen som underhållstekniker arbetar du tätt ihop produktionsledaren och produktionsmedarbetarna, varför det är viktigt att du uppskattar att jobba tillsammans med andra. Du tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter och är duktig på att planera samt driva ditt arbete framåt och har en förmåga att fatta egna beslut samtidigt som du ber om hjälp när det krävs. Som person är du nyfiken och tycker det är stimulerande att ständigt vara med och bidra till förbättringar av processer och rutiner. Du är mån om organisationen och kan sätta din egen agenda åt sidan för att bidra till organisationens framgång. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.Övrig information:Start: OmgåendePlats: LandskronaLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!