Volvo Personvagnar AB / Driftmaskinistjobb / Göteborg2021-07-06Who are we?Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.Vad erbjuder viVolvo Car Group äger och driver Hällered Proving Ground (HPG).Anläggningen ligger 15 km från Borås / 70 km utanför Göteborg och delas mellan Volvo Car Group och Volvo Group.Testning är en viktig del av Volvos utveckling. Hållbarhet, komfort, prestanda, tillförlitlighet och säkerhet är kvaliteter som ständigt testas på våra provbanor, som är i drift dygnet runt.HPG är en del av Volvo Cars forsknings och utvecklingsenhet (P&Q) och innehåller 7 grupper med totalt 160 anställda, vars primära huvudsyfte är att driva anläggningen och leverera testresultat till interna kunder.Vad kommer du att göra?Som underhållstekniker hos oss, kommer du att vara del av ett skickligt underhållsteam, som alla fyller viktiga roller i den dagliga driften av anläggningen (omfattandes provbanor, provriggar, byggnader, verkstadsmaskiner, vatten/reningsverk, skog & mark, med mera).Vi söker nu en underhållstekniker med kompetens inom ventilation, SCADA, VVS till vår underhållsavdelning med inriktning mot fastigheter och riggar.HuvudarbetsuppgifterFörebyggande och akut underhåll på fastigheter, renings och vattenverk, riggarService och driftsoptimering av ventilationDaglig tillsyn och ronderingArbetsorderhantering/rapportering i underhållssystemet MaximoBidra med input vid skapande av UH planer samt projektAktivt delta vid gruppmöten och bidra till fortlöpande förbättringar2021-07-06Vi är ett litet team som underhåller en stor anläggning, vi värdesätter därför bredd före specialistkompetens.För att komplettera befintligt team på bästa sätt, innehar du en yrkesutbildning inom underhållsområdet med inriktning mot fastighetsdrift, med goda kunskaper inom ventilation inklusive överordnade automationssystem (SCADA).Du är väl bevandrad i förebyggande underhåll och behärskar Svenska och Engelska i tal och skrift.Du är bra på att hantera administrativa verktyg (Word, Mail, Excel etc.).B-körkort är ett krav för denna tjänst.Meriterande kompetenser är:Kunskaper inom El, Svetskunskaper och MekanikTidigare erfarenhet från arbete i underhållssystemKörkort: BE, CErfarenhet av 5SDu har troligtvis arbetat inom UH området minst 5år.Du har hög drivkraft, god samarbetsförmåga, servicekänsla och är bra på att ta människor.Du arbetar lika bra självständigt som i team och delar gärna med dig av dina erfarenhet och kunskaper till kollegorDu har förmåga att ta egna initiativ och säkerställa att saker händer, men gör detta på ett lyhört, inkluderande och respektfullt sätt mot kollegor och kunderOrdning och reda (5S) är naturligt för dig. Givetvis arbetar du strukturerat för att uppnå ständiga förbättringar, både i tanke och handlingDu är flexibel, villig att lära nytt och växer av ansvar.Om du passar in på ovanstående beskrivning ser vi fram mot din ansökan, förhoppningsvis är det just du som blir en i gänget.OmfattningArbetstyp: PermanentOmfattning: 40h/v med flextid (Mån-Fre, 06:30-19:00)Beredskap: Var 5:e vecka (med en timmes inställelse)Önskat startdatum: Snarast möjligt!Facklig kontaktperson:IF Metall, Håkan Jonsson: +46-(0)31-592919Vill du veta mer?För frågor angående tjänsten, vänligen kontakta Mårten Ericsson, underhållschef Hällered Proving Grounds, +46 733 333 757.Om du har frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Josephine Fagrell, josephine.fagrell@volvocars.com Sista ansökningsdagI denna rekrytering kommer vi att jobba med löpande urval, så ansök så snart som möjligt dock som senast 2021-06-11.Vänligen att ansök digitalt i vårt rekryteringssystem, då vi pga. GDPR tyvärr inte kan behandla ansökningar som skickas via mail.Varaktighet, arbetstidFull Time UndefinedUndefinedSista dag att ansöka är 2021-08-05Volvo Personvagnar AB