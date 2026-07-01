Underhållstekniker

Flexibel Personal Höglandet AB / Maskinreparatörsjobb / Vetlanda
2026-07-01


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Flexibel Personal söker ett antal Underhållstekniker
Vi söker dig som har erfarenhet av mekaniskt underhåll och vill arbeta i en varierad och händelserik miljö.
Dina huvudsakliga kompetenser och arbetsuppgifter
Du har ett genuint intresse för mekanik, reparationer och maskinunderhåll.
Meriterande är om du även behärskar el, pneumatik och har erfarenhet av industriell produktion.
Arbetet består både av akut underhåll och förebyggande underhåll, såsom smörjning, rengöring och förberedande arbete i verkstaden när produktionen är lugnare.
Vem är du?
Vi tror att du har ett tekniskt intresse och en naturlig problemlösarförmåga. Du är:
serviceinriktad och samarbetsvillig
strukturerad och stresstålig
van att arbeta självständigt och ta egna beslut
noggrann med kvalitet och säkerhet
prestigelös och bidrar till en god arbetsmiljö

Publiceringsdatum
2026-07-01

Övrig information
Arbetstiden är dagtid med jour helg 1 gång per månad
Svenska i tal och skrift är ett krav.
B-körkort och tillgång till bil krävs.
Tjänsten är i Korsberga

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flexibel Personal Höglandet AB (org.nr 559309-9103), https://flexibelpersonal.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Flexibel Personal AB

Jobbnummer
9988165

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