Underhållstekniker
Wikan Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristianstad
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Saferoad Smekab AB ligger i Önnestad utanför Kristianstad och har sedan 1961 utvecklat och tillverkat hållbara och kvalitativa stålprodukter inom olika affärsområden. Det största marknadsförs under varumärket Saferoad Citylife, som erbjuder en bred produktportfölj för stadens utemiljöer; från räckes- och avspärrningslösningar för säkrare gator och torg, till papperskorgar, cykelställ och möbler. Med skandinavisk design, hög kvalitet och funktionalitet, expertis och hantverksskicklighet, skapar man lösningar som håller i generationer. I kombination med egen tillverkning av standardiserade produktserier såväl som kundanpassade lösningar, är Saferoad Citylife idag en ledande aktör och trygg partner till sina kunder på ett växande antal marknader.
Företaget omsätter ca 200 MSEK och har drygt 100 anställda. Nu tas ett strategiskt viktigt steg för att möta framtidens krav på kvalitet, kapacitet och hållbar produktion och påbörjar under 2026 byggandet av en modern och tekniskt avancerad varmförzinkningsanläggning i Önnestad. Företaget är en del av Saferoad Group, en av Europas ledande aktörer inom vägsäkerhet, och omsätter ca 8 miljarder NOK med ca 3000 anställda i 14 länder.
Vi söker nu en underhållstekniker till vår produktionsanläggning i Önnestad utanför Kristianstad. I rekryteringsarbetet samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna på underhållsavdelningen kommer du arbeta med såväl förebyggande som avhjälpande underhåll på vår produktionsutrustning. Du bidrar till att utveckla det förebyggande underhållsarbetet och arbetar med ständiga förbättringar som hjälper till att effektivisera Saferoad Smekabs produktionsprocesser och flöden.
Både det förebyggande och avhjälpande underhållet syftar till att minimera antalet stopp i produktionen, samt att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. Felsökning och reparationer i produktionsutrustning kan handla om allt från mekanik, automation, el, svets och plåt, samt hydraulik och pneumatik.
Man utför arbetsuppgifterna självständigt eller i mindre team, samtidigt som man naturligtvis har en nära dialog med företagets operatörer/arbetsledning inom svets- och plåtbearbetning, varmförzinkning/montering och logistik.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker denna tjänst har troligtvis en bakgrund som underhållstekniker på någon process- eller tillverkningsindustri. Din utbildning bör vara industri- eller maskinteknisk, alternativt inriktad mot el eller automation. Du har erfarenhet av mekanik, hydraulik och felsökning i maskiner.
Vi ser helst att du skaffat dig några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och att du besitter kunskaper i att arbeta efter LEAN-principer.
Vi förutsätter att du har en god datorvana och B-körkort. Truckkort är meriterande, liksom om du tidigare arbetat i något underhållssystem.
Som person är du serviceinriktad och brinner för problemlösning. Du har ett gediget maskin- och teknikintresse och tycker om när vardagen är omväxlande och ibland oförutsägbar. Du har ett gott ordningssinne och sätter en stolthet i att utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet. Du trivs med att arbeta i lag och vill bidra till ett gott arbetsklimat.
Information och kontakt
Arbetet är förlagt till dagtid på Saferoad Smekab i Önnestad. Arbetsuppgifter utförs såväl inomhus som utomhus. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Välkommen att skicka in din ansökan via wikan.se. Tillträde sker efter överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 6 augusti.
För mer information eller vid frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Kristoffer Svensson på 044-590 65 08.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saferoad Smekab Kontakt
Kristoffer Svensson 044-5906508 Jobbnummer
9982490