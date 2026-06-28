Underhållstekniker
Emploid AB / Maskinreparatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Helsingborg
2026-06-28
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-28Om företaget
Företaget grundades på 1950-talet och driver produktion och innovation inom medicinteknik. Genom åren har företaget utvecklat ett flertal välkända produkter och lösningar för tandvårdsbranschen, bland annat olika typer av sugslangar, ventilationslösningar och sugtoppar som idag används av kunder världen över. Dom har egen produktion och är därför ute efter en persons om ska ansvara för underhållet av produktionsmaskinerna. Om tjänsten
I tjänsten som Underhållstekniker kommer du att arbeta med maskinerna inom produktionen, vilket bl.a. innebär felsökning, förebyggande och avhjälpande underhåll, men du kommer även arbeta med installation och projektarbeten. Underhållet kommer att gälla främst mekanik men viss maskinel förekommer också. Rollen förutsätter att du är prestigelös och agerar på ärenden mot hela verksamheten. Som Underhållstekniker har du kontaktytor både internt, men också externt i form av leverantörer och servicepartners.
Mer konkret arbetar du med:
• Förebyggande underhåll
• Akut avhjälpande underhåll
• Optimering av produktionsutrustning
• Teknisk support gentemot maskinoperatörer
Tjänsten är en direkt rekrytering och anställningen ingås med kundföretaget
Om dig
Som person är du lösningsorienterad och har förmågan ta ansvar för att driva ditt eget arbete framåt självständigt. Du är ödmjuk och mån om att ha ett gott samarbete med dina kollegor. För att lyckas i rollen som tekniker så är det viktigt att du har rätt driv och inställning samt intresse för att utvecklas och vilja lära dig mer.
• Erfarenhet från ett praktiskt mekaniskt arbete som exempelvis mekaniker, servicetekniker, reparatör eller underhållstekniker
• Kompetens inom hydraulik och pneumatik
• Erfarenhet av service, installation och felsökning inom maskinel är meriterande
• Goda kunskaper i svenska
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Helsingborg
Arbetstider: måndag till fredag 7–16
Lön: Enligt överenskommelse
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559288-2749)
Torbornavägen 26 (visa karta
)
253 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9982254