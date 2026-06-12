Underhållstekniker
OnePartnerGroup Kalmar AB / Maskinreparatörsjobb / Kalmar Visa alla maskinreparatörsjobb i Kalmar
2026-06-12
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Har du ett stort tekniskt intresse och brinner för att lösa tekniska problem? Trivs du i en varierad roll där du får kombinera service, underhåll och förbättringsarbete? Vi söker nu en tekniker till produktionsverksamhet där du blir en viktig del av den dagliga driften och utvecklingen av verksamheten!Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
I rollen som underhållstekniker arbetar du med reparation, service och underhåll av maskiner och utrustning i produktionen. Du ansvarar för att säkerställa att driften fungerar effektivt och att eventuella störningar åtgärdas snabbt och professionellt. Rollen innebär både akuta insatser och ett långsiktigt arbete med förebyggande underhåll och förbättringar i verksamheten. Du kommer även ha en samordnande roll där du fungerar som ett stöd för kollegor i tekniska frågor.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Service och reparation av produktionsutrustning
Förebyggande underhåll av maskiner
Felsökning och åtgärd vid driftstopp
Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete
Löpande tillsyn av produktionsmiljön
Tillhörande administration och registrering i system
Bra att veta
Omfattning: 100%
Arbetstider: Dagtid, vardagar samt vissa helger
Ort: Fliseryd
Start: Enligt överenskommelse
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera problemlösning med praktiskt arbete. Du är ansvarstagande, initiativrik och arbetar strukturerat med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du drivs av att bidra till en säker, effektiv och välfungerande produktion, och känner dig trygg i att samordna arbetet, stötta kollegor och bidra till ett gott samarbete i teamet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av service, underhåll eller reparation av maskiner och utrustning inom industri- eller produktionsverksamhet
God teknisk förståelse och vana att arbeta med felsökning
Förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut när situationen kräver
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet från livsmedelsindustrin eller annan processindustri
Kunskap om livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring och hygienrutiner
Utbildning inom HACCP eller erfarenhet av att arbeta enligt HACCP-principerna
Erfarenhet av arbete enligt kvalitets- och ledningssystem såsom ISO 14001 och ISO 22000
Erfarenhet av förebyggande underhåll och underhållsplanering
Erfarenhet av optimering och utveckling av produktionsutrustning
Erfarenhet av förbättringsarbete och arbete med ständiga förbättringar, exempelvis Lean
Truckkort
Ledarerfarenhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker en engagerad medarbetare som vill vara med och utveckla både verksamheten och sitt eget kunnande.Så ansöker du
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ebba Götberg på ebba.gotberg@onepartnergroup.se
(mailto:ebba.gotberg@onepartnergroup.se
). Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Under sommaren kan svarstid och återkoppling från oss bli lite längre på grund av semestertider. Vi hoppas din förståelse för att processen kan ta lite längre tid än normalt sätt. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.onepartnergroup.se/
384 73 FLISERYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ebba Götberg ebba.gotberg@onepartnergroup.se +46720759954 Jobbnummer
9962271