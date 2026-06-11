Underhållstekniker
Saab Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-06-11
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Har du ett stort tekniskt intresse och gillar att lösa problem? Trivs du med att arbeta praktiskt och vill utvecklas i en högteknologisk produktionsmiljö? Då kan rollen som underhållstekniker vara rätt för dig.
Som underhållstekniker blir du en del av ett engagerat team som ansvarar för att säkerställa hög tillgänglighet och driftsäkerhet i verksamhetens maskinpark. Du arbetar nära produktionen med både akuta insatser och långsiktiga förbättringar för att säkerställa en effektiv och stabil drift.
Rollen erbjuder stor variation i arbetsuppgifterna och möjlighet att utveckla specialistkunskaper inom områden som intresserar dig. Som ny i rollen får du en gedigen introduktion och stöttning av erfarna kollegor för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och reparation av maskiner och produktionsutrustning.
Förebyggande och avhjälpande underhåll.
Hantering av akuta driftstörningar.
Utbildning och stöd till operatörer.
Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete för att öka driftsäkerhet och effektivitet.
Samarbete med produktion och andra funktioner för att säkerställa en väl fungerande verksamhet.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd dagtid. Efter introduktionsperioden ingår beredskap enligt rullande schema. Publiceringsdatum2026-06-11Profil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och motiveras av att lösa tekniska problem. Du är nyfiken, ansvarstagande och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med felsökning och förbättringsarbete.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har en teknisk utbildning på gymnasienivå eller högre, exempelvis inom teknik, industri, verkstad eller el.
Har erfarenhet av arbete inom underhåll, produktion eller annan teknisk verksamhet, alternativt ett starkt tekniskt intresse och praktisk erfarenhet från exempelvis fordonsmekanik eller liknande.
Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet från produktions- eller tillverkningsmiljö.
Kunskap inom maskinbearbetning, exempelvis fräsning eller svarvning.
Erfarenhet av automation, styrsystem eller industriell utrustning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9960405