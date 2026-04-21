Underhållstekniker
Är du en driven person med ett tekniskt intresse? Vi på Sandvik Coromant i Gimo söker nu en underhållstekniker till en spännande och utvecklande roll där du arbetar bland högteknologiska maskiner. Välkommen till oss!
Kort om oss
Vi på verktygstillverkningen i Gimo är Sandvik Coromants största produktionsenhet för tillverkning av vändskärsverktyg, borrar, fräsar och svarvverktyg. Arbetet runt det utförs i flödesorienterade grupper anpassade till de olika produktgrupperna. Produktionen kännetecknas av en hög teknisk standard där nästan alla av våra maskiner är automatiserade. Vi arbetar i team, ger alla samma möjligheter och skapar utrymme för initiativ och förändring.
Om jobbet
Som underhållstekniker ingår du i ett team på 20 personer som ansvarar för akut och planerat underhåll av vår maskinpark. Den består av robotar/automationsutrustningar, femaxliga fräsmaskiner, svarvar, slipmaskiner och andra produktionsutrustningar. Vår produktion har höga krav på kvalitet och maskintillgänglighet, vilket innebär att maskinernas skick är av yttersta vikt för att kunna tillgodose våra kunders behov.
Placering
Du arbetar på plats i vår produktionsenhet i Gimo och arbetstiden är förlagd till dagtid.
Din profil
Vi ser gärna att du har en teknisk eller annan relevant gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom underhållsarbete och goda datorkunskaper. Då vi arbetar i en internationell miljö ser vi att du har goda kunskaper i svenska och engelska. Har du även kunskaper inom elektriskt underhåll är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, som utmärks av att du har ett driv att ta dig an nya utmaningar och lösa problem. Du är trygg med att utföra mekaniska uppgifter och van vid att hantera verktyg. Du är en lagspelare som trivs att samarbeta med andra och att skapa nya relationer.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Carl Andersson, rekryterande chef, 073-028 54 17.
Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.
Facklig kontaktperson:
Peter Svedin, IF Metall, 073-028 54 38
Ansvarig rekryterare : Adam Frykman
Hur du ansöker
Skicka in din ansökan senast 3 maj, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0091175.
För frågor angående rekryteringsprocessen, kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
