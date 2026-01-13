Underhållstekniker
Axjo Europe AB / Grovarbetarjobb / Gislaved
2026-01-13
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
Axjo Europe AB i Gislaved
Kan du utan bekymmer riva ner en cylinder för renovering och har god förståelse för uppbyggnad och funktion hos formsprutor; inklusive holmar, cylindrar och tillhörande mekaniska komponenter? Då ska du genast söka jobbet som Underhållstekniker hos oss!
På Axjo finns 35 formsprutor, närmare 45 robotar och en automatiserad monteringsavdelning. Vår verksamhet präglas av ständig utveckling, där vi kontinuerligt arbetar med att optimera och förbättra både produktion och arbetsprocesser.Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll, service och reparationer av maskiner, utrustning och fastigheter
Utföra akut felsökning och felavhjälpning för att minimera driftstopp
Behjälplig med lagerhållning samt inköp av reservdelar till maskiner, utrustning och fastigheter
Stötta i utbildning, information och introduktion av personal i underhållsrelaterade frågor
Driva egna och tilldelade förbättringsprojekt i samarbete med produktion och övriga avdelningar
Vi söker dig som
Har erfarenhet från en liknande roll inom industrin. Har du arbetat med Battenfeld, Engel eller KraussMaffei är det meriterande.
Har teknisk kompetens inom mekaniskt underhåll och är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
Trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter
Har erfarenhet av underhållssystem; vi arbetar i Mainmaster, vilket är meriterande
Intervjuer påbörjas löpande så sök tjänsten så snart du kan. Frågor besvaras av Produktionschef Elmir Smajlovic 0370 - 51 08 58 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axjo Europe AB
(org.nr 556161-9346)
Svarvargatan 6 (visa karta
)
332 38 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Produktionschef
Elmir Smajlovic elmir.smajlovic@axjo.com 0371510858 Jobbnummer
9680101