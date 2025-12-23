Underhållstekniker
2025-12-23
Underhållstekniker dagtid till Pågen i Göteborg
Nu söker vi dig som är tekniskt intresserad och kunnig, gillar en händelserik och utvecklande vardag och vill vara en del av vårt erfarna och engagerade team. Denna tjänst är på dagtid, måndag till fredag, ledig varannan torsdag. Ansök här!
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds ett roligt och inspirerande jobb där du får en händelserik vardag med nya utmaningar och en möjlighet att använda ditt tekniska kunnande och din problemlösande förmåga. Du kommer att arbeta i ett högt automatiserat bageri som förser svenska och internationella konsumenter med välkända produkter såsom Kanelgifflar och Hönökaka. Du ingår i ett team med stor samlad kompetens och får möjlighet till utveckling och lärande.
Om arbetet
Produktionen i bageriet i Göteborg har en högautomatiserad process och mångfald av olika maskiner och utrustningar såsom uppvägning/doseringssystem, blandare, ugnar, robotar och packmaskiner. Som underhållstekniker kommer du att verka inom hela teknikområdet med fokus på mekanik och pneumatik. Dina arbetsuppgifter sträcker sig från akut felsökning, reparation och förebyggande underhåll till förbättringsarbeten och teknikprojekt. Tillsammans med dina kollegor stödjer du den dagliga driften och säkerställer att våra färska bageriprodukter bakas och levereras.
Vem är du?
Vi ser att du har gymnasieutbildning med inriktning teknik eller liknande och/eller relevant YH-utbildning. Du bör ha kunskaper och erfarenheter inom industriell mekanik, pneumatik, svetsning, enklare maskinbearbetning, felsökning och problemlösning. Det är meriterande om du har jobbat med el- och styrreglering. Vi utgår från att du har ett genuint teknikintresse och är praktiskt lagd.
Tjänsten innebär många kontaktytor inom bageriet och därför behöver du kunna samarbeta, vara prestigelös och lyhörd. Då nya situationer och utmaningar uppstår varje dag behöver du vara stresstålig och flexibel samtidigt som du arbetar strukturerat och noggrant.
Sök tjänsten
Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan! I denna rekrytering samarbetar Pågen med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Pågen
På Pågen bakar vi med kärlek - det handlar om att ha en omsorg om råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och om våra gemensamma resurser. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen och är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt och med medarbetare över hela landet, kan Pågen varje dag förse landets butiker och konsumenter med färskt bröd. Mer information hittar du på www.pagen.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
