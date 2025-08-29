Underhållstekniker
Som underhållstekniker arbetar Du med att felsöka, utreda och lösa driftsproblem. I arbetet ingår även dokumentation samt att kunna läsa och tolka ritningar och manualer. Arbetsmiljön är i huvudsak produktionsmiljö inom tillverkningsindustrin och då främst inom livsmedelproduktion. Miljön ställer höga krav på säkerhet och särskilda hygienkrav.
Som underhållstekniker förväntas man kunna arbeta självständigt och kunna lösa problem på eget initiativ. På 2CON delar vi kunskaper och erfarenheter prestigelöst mellan oss.
Som underhållstekniker på 2CON har man ofta kundkontakt, både med beställare och med andra på plats hos kunden. Det ställer krav på god kommunikation, att kunna dokumentera, förklara och, i samråd med kund, hitta den bästa lösningen på problemet samt hitta och föreslå förbättringar.
Gymnasieutbildning med inriktning inom underhållsteknik, automationsteknik, industri alternativt yrkesutbildning inom motsvarande områden. 5 års arbetslivserfarenhet inom verkstad eller tillverkande industri kan kompensera för ej genomförd gymnasieutbildning.
Vi ser gärna att Du har stor erfarenhet av att felsöka och lösa olika driftsproblem, erfarenhet av reparation och arbetat med förebyggande underhåll. Du har goda kunskaper inom mekanik, hydralik, pneumatik och el/automation. Du arbetar analytiskt för att hitta grundorsaken till problemet, du arbetar självständigt och är van att fatta egna beslut.
Det är meriterande om du har:
• Svetskunskaper
• Truck och liftkort
Hos oss på 2CON får du mer än bara ett jobb - du blir en viktig del av ett litet, familjeägt företag med lång erfarenhet och stark sammanhållning. Vi erbjuder:
• En varierad och utvecklande roll med tekniska utmaningar inom både mekanik och automation
• En familjär arbetsmiljö där beslutsvägarna är korta och där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka
• Stabilitet och trygghet i ett företag med över 35 års erfarenhet i branschen
• Möjlighet till personlig och teknisk utveckling, med stöd från erfarna kollegor
• Ett brett kundspann inom tillverkande industri och logistik, med särskilt fokus på livsmedelsbranchen
• En komplett verkstad i Bålsta, där vi kombinerar service, innovation och hantverk i praktiken
Vi tror på teknisk skicklighet, engagemang och samarbete - och på att det ska kännas kul att gå till jobbet!Om företaget
2CON Sverige AB grundades 1989 av Jarmo Leskelä och Esa Sorvisto, med en vision om att leverera högkvalitativa tekniska lösningar och service till industrin. I takt med att företaget växte etablerades en komplett verkstad i Bålsta, och tidigt blev dryckesindustrin en av våra största kundgrupper. Med stort tekniskt kunnande, fexibilitet och ett tydligt kundfokus blev 2CON snabbt en uppskattad partner inom tillverkande industri och logistik.
År 2015 genomfördes ett generationsskifte då Jarmos dotter Katja Saranen tillsammans med sin man Henrik Saranen tog över verksamheten. Med dem i spetsen fortsätter vi att utvecklas , med samma hantverksskicklighet, men också med nya idéer och modern teknik.
Idag är 2CON ett komplett service- och teknikföretag som erbjuder specialisttjänster inom livsmedelsindustri, logistik, produktion och bygg. Vi arbetar med allt från förebyggande underhåll, felsökning, akuta reparationer och Rope Access, till avancerad konstruktion, projektledning och uthyrning av maskinutrustning. Vi är stolta över våra rötter, men ännu mer över det vi åstadkommer tillsammans med våra kunder varje dag.Så ansöker du
Känner du att den här rollen passar dig? Skicka din ansökan redan idag - vi håller intervjuer löpande och tillsätter tjänsten så snart rätt person dyker upp!
