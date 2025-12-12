Underhållstekniker - Volvo Cars Floby
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett arbete - du blir en del av en kultur där samarbete, utveckling och innovation står i centrum. I Flobyfabriken tillverkar Volvo Cars viktiga komponenter till fordonsindustrin, där lång erfarenhet kombineras med modern teknik för att leverera produkter i världsklass. Du får möjlighet att arbeta tvärfunktionellt med kollegor från olika delar av verksamheten, delta i spännande projekt och bidra till teknikutveckling i framkant. Vi satsar på kompetensutveckling, kunskapsdelning och ett inkluderande klimat där alla får komma till tals. Arbetstiden är förlagd i första hand till 2-skift, men 4-skift eller endast dagtid kan också förekomma.
Vad du kommer att göra
Som underhållstekniker arbetar du operativt nära produktionen med att förebygga och avhjälpa driftstörningar på maskiner och utrustning. Du utför förebyggande underhåll, felsökning, reparationer och bidrar aktivt till att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder för att öka driftsäkerheten. Du samarbetar med operatörer och andra funktioner för att säkerställa att produktionen flyter på och håller hög kvalitet. Du är en viktig kunskapsbärare och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor och medarbetare runt omkring dig.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på produktionsutrustning.
• Delta i projekt, förbättringsarbete och ombyggnationer vid behov.
• Dokumentera utförda arbeten och rapportera avvikelser enligt rutiner.
• Samarbeta med kollegor och operatörer för att sprida kunskap och säkerställa bästa möjliga drift.
• Bidra till ett säkert, effektivt och inkluderande arbetsklimat.
Du och dina färdigheter
För att lyckas i rollen som underhållstekniker ser vi att du har en teknisk gymnasieutbildning med erfarenhet inom el, automation eller mekanik och du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har vana att felsöka, reparera och dokumentera, och din tekniska nyfikenhet och initiativförmåga gör att du inte bara löser problem - du förebygger dem och ser möjligheter till förbättringar.
Du är ansvarstagande och har ett högt säkerhetstänk, är flexibel och har förmåga att hantera snabba förändringar. Du är en ödmjuk lagspelare som trivs med att samarbeta, men kan också ta eget ansvar och driva frågor framåt. Din vilja att bidra med engagemang och kunskap är central - både för din egen utveckling och för att stärka teamet omkring dig. Erfarenhet av automatiserad monteringsutrustning och/eller CNC-maskiner är önskvärd. Kunskap inom Siemens styrsystem, ABB robotar, Vision eller mekanisk renovering är meriterande. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
