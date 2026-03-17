Underhållstekniker - Mekanik i fokus (visstidsanställning)
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-03-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker en engagerad och lösningsorienterad underhållstekniker med stark kompetens inom mekanik. Detta är ett bemanningsuppdrag som sträcker sig fram till sommaren, med möjlighet till förlängning beroende på behov. I rollen arbetar du med att säkerställa hög driftsäkerhet och minimera stillestånd i vår produktion.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och utrustning
Felsökning och reparation av mekaniska system
Delta i förbättringsarbete för att optimera maskinernas prestanda
Dokumentera utfört arbete i underhållssystem
Samarbeta med produktion och andra tekniska funktionerKvalifikationer
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom mekanik, underhåll eller liknande
Erfarenhet av mekaniskt underhåll inom industri är meriterande
Goda kunskaper i ritningsläsning och mekaniska system
Erfarenhet av hydraulik och pneumatik är en fördel
God datorvana och erfarenhet av underhållssystemDina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
Problemlösande och initiativtagande
God samarbetsförmåga
Flexibel och ansvarstagande
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll i en tekniskt avancerad miljö
Möjlighet till kompetensutveckling
Ett engagerat team med god sammanhållning
En visstidsanställning fram till sommaren 2026
Ansökan Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7398016-1896578". Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9801231