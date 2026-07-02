Underhållstekniker - Lövstjärnan Fabriks AB
FSK Group AB / Maskinreparatörsjobb / Värnamo Visa alla maskinreparatörsjobb i Värnamo
2026-07-02
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FSK Group AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Lövstjärnan Fabriks AB (LöFAB) is a Swedish defence manufacturing company established to support Nordic and NATO security-of-supply requirements through manufacturing, co-production, and lifecycle sustainment through partnerships and sub-contracts with global OEMs. LöFAB provides an EU-based industrial solution that enables compliant production, long-term support, and scalable capacity within Europe.
English version further down the site.Underhållstekniker till Lövstjärnan Fabriks ABVill du arbeta med den senaste tekniken i en splitter ny maskinpark och ha en central roll i produktionen? Trivs du när du får arbeta hands-on, lösa problem och bidra till en stabil och effektiv drift? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Lövstjärnan Fabriks AB är ett bolag i stark utveckling där produktionen står i fokus. Vi har investerat i en helt ny maskinpark med den senaste tekniken och fortsätter att växa. Nu söker vi en underhållstekniker till vår verksamhet.
Om rollenSom Underhållstekniker arbetar du med löpande service samt förebyggande och avhjälpande underhåll i vår produktion. Du säkerställer att våra maskiner fungerar optimalt och bidrar till att produktionen flyter utan störningar. Arbetet innebär även att du är delaktig i att utveckla vårt arbetssätt kring TPM – Total Productive Maintenance och förbättra produktiviteten över tid.
Du jobbar nära produktionen, både självständigt och tillsammans med kollegor, och bidrar till ett stabilt och effektivt flöde i det dagliga arbetet.
Din profilVi söker dig som har erfarenhet av underhållsarbete inom industri eller liknande. Du har en god teknisk förståelse och arbetar gärna praktiskt med maskiner och utrustning. Erfarenhet av TPM eller strukturerat förbättringsarbete är meriterande.
Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får vara med och påverka.
Vi erbjuderEn attraktiv tjänst i ett växande bolag där du får möjlighet att vara med från början i en spännande satsning. Du arbetar i en modern produktionsmiljö med den senaste tekniken och blir en del av ett engagerat team. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor.
AnsökanVill du vara med på Lövstjärnan Fabriks resa? Då ser vi fram emot att höra från dig. Urval sker löpande.Säkerhetsprövning kommer att ske innan anställning. Godkänd säkerhetsprövning krävs för anställning.I denna rekrytering samarbetar Lövstjärnan med FSK Group.
Om FSK
Vi är FSK, The Generator – ett bolag som driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden:
Talent – Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, främst inom Management, Specialists, Sales och Marketing.
Brand – Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.
Growth – Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar företag för framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FSK Group AB
(org.nr 556882-2257)
331 32 VÄRNAMO Arbetsplats
Lövstjärnan Fabriks AB Kontakt
Rekryterare
P-A Karlsson p-a@fskgroup.se 0704675644 Jobbnummer
9990323