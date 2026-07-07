Underhållstekniker - El
Lantmännen Biorefineries AB / Elektrikerjobb / Lidköping Visa alla elektrikerjobb i Lidköping
2026-07-07
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Har du ett intresse och bakgrund inom el- och automationsområdet inom processindustrin? Är du självgående och trivs med att ta ansvar? Hos oss får du möjligheten att kombinera tekniskt arbete med ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet och samarbete. Lantmännen Biorefineries i Lidköping bygger nu en ny anläggning för framställning av växtbaserat protein från ärtor och bönor och behöver därmed utöka vår underhållsavdelning. Vi söker nu ytterligare en Underhållstekniker inom El & Automation. Hos oss får du en viktig roll inom livsmedelsbranschen där vi tillsammans tar ansvar från jord till bord!
Det här kommer du att göra
Som El-underhållstekniker strävar du efter att arbeta med underhåll i världsklass genom att arbeta med förebyggande, avhjälpande och förbättrande underhåll på vår el-, automation- och reglerutrustning. Du jobbar med frekvensomriktare, olika typer av givare, elmotorer, ställverk, mät- och analysutrustningar samt pneumatiska utrustningar. Arbetsuppgifterna innefattar även deltagande i projekt.
Du kommer ingå i ett underhållsteam bestående av underhållsingenjörer, samordnare, planerare och tekniker inom mek och el. Tillsammans med ditt team strävar du efter att oplanerade stopp minimeras för att nå en så hög tillgänglighet som möjligt. Du erbjuds ett varierande jobb där du har möjlighet att växa in i rollen.
Rollen är placerad i Lidköping och du rapporterar till Teknik och Underhållschef. Du arbetar dagtid, men eftersom produktionen bedrivs dygnet runt ingår schemalagd beredskap i tjänsten.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Utbildning som industrielektriker eller automationstekniker på minst gymnasial nivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet
3-5 års arbetslivserfarenhet inom området
Goda kunskaper i felsökning, schemaläsning och industriautomation
God datorvana
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Du är:
En driven person som tycker om att lösa problem
Flexibel och självgående med god förmåga att prioritera i ditt arbete och uppdrag
En person med god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team
Självklart delar du våra värderingar – Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft – och löftet om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du möjligheten att utveckla dina yrkesfärdigheter och bidra med din kompetens genom hela produktionskedjan där varje medarbetare har en viktig roll i att bidra till helheten i vår verksamhet. Med ett starkt fokus på att hela tiden göra saker effektivare och bättre, utvecklar vi vårt bolag tillsammans.
Lantmännen är en stor internationell koncern och tillsammans har vi en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Som slutkandidat kommer det att genomföras alkohol- och drogtest via vår leverantör för företagshälsovård samt en bakgrundskontroll via vår leverantör Fortcheck.
Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Jörgen Manfredsson, Teknik och Underhållschef på 010-556 31 38, jorgen.manfredsson@lantmannen.com
eller Linda German, HR Business Partner på 010-556 14 59, linda.german@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Lantmännen Biorefineries är Sveriges enda storskaliga bioraffinaderier med siter i Norrköping, Kimstad och Lidköping. Vi är den största nationella producenten av spannmålsbaserad etanol samt en av de största tillverkarna av dryckessprit, foder och livsmedelsingredienser. Vi har en hög hållbarhetsprofil och är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 4,5 miljarder kr.
Mer om Lantmännen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen Biorefineries AB
(org.nr 556028-0611)
531 40 LIDKÖPING Arbetsplats
Lantmännen Biorefineries Jobbnummer
9995562