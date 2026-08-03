Underhållsspecialist till nya batterifabriken
Scania Cv Aktiebolag / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2026-08-03
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Scania Industrial Maintenance AB är ett tekniskt produktionsstödjande bolag som är en del av Scania CV AB. Vi har ett brett utbud av tjänster inom industriella projekt och vi ansvarar för produktions- och fastighetsunderhållet inom Scania. Vi är ca 1000 anställda i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Inom hela vår verksamhet arbetar vi tillsammans för att kontinuerligt förbättra våra leveranser, våra metoder och vår kompetens. Hos oss finns specialistkompetens inom bland annat automation, styr & regler, el och VVS. Alla anställda har möjlighet till resultatbonus och vi erbjuder attraktiva förmåner såsom arbetstidsförkortning, personalbil och förmånliga priser på Scanias egna semesterbostäder i Sverige.
Om Rollen
Som underhållsspecialist på Scania IM's batteriproduktion har du en djupare kompetens och erfarenhet inom mekatronik, el och automation. Du kommer ansvara för en produktionsenhet där fokus kommer vara att förbättra det förebyggande underhållet av produktionsutrustningar eller teknikområden. Som underhållsspecialist arbetar du nära produktion och i din roll ingår även att träna och utbilda mindre erfarna underhållstekniker och operatörer vid underhållsarbeten. Dina arbetsuppgifter är både operativa och administrativa. För närvarande arbetar vi även med att koppla upp maskiner mot en databas samt bygga en dashboard för övervakning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Driva analytisk felsökning
• Utbilda och träna underhållstekniker
• Medverka vid felsökning med djupkompetens
• Medverka vid besiktningar för lagstadgade moment
• Driva arbete med grundorsaksanalyser efter stopp
Vem är du?
Vi söker en driven, samarbetsorienterad, självgående och ansvarsfull underhållsspecialist med ett intresse för förbättringsarbete och problemlösning. Mycket goda kunskaper inom mekatronik, el och automation. Stor vikt läggs vid grundläggande teknikkompetens, logisk felsökning och drivkraft. Vi ser det som positivt om du har erfarenhet av djupare felsökning inom PLC (TIA portal) och industriella nätverk samt underhållssystemet Maximo. Meriterande om du varit skiftledare eller Teamleader.
• En teknisk utbildning på gymnasienivå
• Erfarenhet som underhållstekniker mot automatiserad utrustning
• Hög teknisk kompetens inom Scanias produktionsutrustning.
• Goda kunskaper inom PEIP och TFP.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skift.
• Goda kunskaper i SPS
• B-körkort
Vilka är vi?
På Scania IM möter vi ständigt nya utmaningar som utvecklar oss som individer och organisation. Vi arbetar i team med kompetenta kollegor i nära samverkan med alla produktionsenheterna. Just nu pågår en spännande förändringsresa där vi går mot att arbeta ännu mer förebyggande. Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team bestående av underhållsspecialister och underhållstekniker som tillsammans arbetar med att utföra och utveckla ett underhåll i världsklass.
Ansökan
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Cv Aktiebolag
(org.nr 556084-0976)
151 87 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania CV AB Jobbnummer
10019243