Underhållssamordnare till Elnät
2025-10-10
Vill du fortsätta utveckla och underhålla framtidens elnät? Vi söker dig som trivs i en roll där teknik, planering och samarbete möts. Som underhållssamordnare får du ett viktigt ansvar för att säkerställa effektiva och driftsäkra anläggningar både idag och i framtiden.
Vi värnar om att alla ska ha balans mellan arbete och fritid och som medarbetare hos oss kan du ta del av flera förmåner, så som möjlighet att träna i vårt eget gym, gratis massage sex gånger per år samt friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag.
I rollen som underhållssamordnare ansvarar du för planering, samordning och uppföljning av förebyggande och avhjälpande underhåll inom elnätet. Du är även ett aktivt stöd i genomförande av projekt där du bidrar med din kompetens och helhetssyn.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utarbeta och uppdatera lång- och kortsiktiga underhållsplaner
* Säkerställa effektiv planering av resurser och material
* Följa upp utfört underhåll och analysera resultat
* Samverka med drifttekniker, projektledare och externa samarbetspartners
* Arbeta aktivt med förbättringar av underhållsprocesser
* Dokumentera och kvalitetssäkra underhållsinsatser i verksamhetssystemKvalifikationer
Vi söker dig som har mycket god planeringsförmåga och som trivs med att arbeta strukturerat och lösningsfokuserat. Du har en teknisk bakgrund och ett genuint intresse för att bidra till en trygg och hållbar drift av elnätet. Du har god förmåga att växla mellan operativt och strategiskt arbete.
Vi tror att du har en teknisk gymnasieutbildning med inriktning el, eller högre utbildning inom elkraft, underhållsteknik eller motsvarande. Du har erfarenhet och kunskap om elkraftsystem, anläggningar och tekniskt underhåll. Vidare har du erfarenhet av underhållssystem (t.ex. Maximo, Idus, SAP, IFS eller motsvarande).
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Välkommen att bidra till Sandviken Energis fortsatta utveckling!
Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, bredband, samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 120 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen - det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga, driftsäkra och prisvärda tjänster av hög kvalitet!
Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som skapar samhällsnytta i Sandviken. Vi har fokus på säkerhet och hållbar arbetsmiljö - hos oss ska du kunna jobba ett helt arbetsliv utan att ta skada. Vi värnar om att alla medarbetare ska ha balans mellan arbete och fritid och vi arbetar aktivt med att skapa en trivsam och inkluderande arbetsplats. Vår värdegrund, som uttrycks i rubrikerna ansvarstagande, engagerade och öppna, lägger grunden för hur vårt arbete bedrivs och hur vi bemöter varandra och våra kunder.
Fackliga företrädare
Sveriges ingenjörer, Ledarna, Vision och Seko. Representanter nås på tfn 026-241600
