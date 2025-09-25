Underhållsreparatör inom tillverkande industri

Lemont AB / Maskinreparatörsjobb / Ludvika
2025-09-25


ARBETSBESKRIVNING
Du kommer att bli en del av underhållsteamet som ansvarar för reparation av företagets maskinpark och anläggningar på flera enheter i södra Dalarna. Det innefattar i första hand förebyggande underhåll men även akuta reparationer. Arbetet innebär att du har kunskap inom mekanik och även viss kunskap inom hydraulik, pneumatik.
DINA KVALIFIKATIONER
För att komma in i rollen och trivas med arbetsuppgifterna har du:
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete av reparationer eller underhåll.
• Bred kunskap inom reparationer.
• B-körkort
• Bra svenska, tal och skrift
DIN PROFIL
Vi ser att du är en ansvarskännande, noggrann samt flexibel person med god samarbetsförmåga.
Högt driv och vilja att utvecklas är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Skicka ansökan till annika@lemont.se
E-post: annika@lemont.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underhållsreparatör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lemont AB (org.nr 556576-3447), http://www.lemont.se
Turbinvägen 1 (visa karta)
771 42  LUDVIKA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
HR-chef
Annika Olofsson
annika@lemont.se
070-3684511

Jobbnummer
9526812

