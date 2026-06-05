Underhållsreparatör - Södertälje Hamn
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2026-06-05
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Välj Södertälje Hamn – här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta. Hos oss får du frihet under ansvar, möjlighet att påverka och vara en del av en verksamhet som är viktig för hela regionen.
Södertälje Hamn har ett unikt läge i landets mest expansiva region, med närhet till både Stockholm och hela Mälardalen. Vi hanterar all hamn-, stuveri- och terminalverksamhet inom kommunen och utvecklar verksamheten tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.
Nu söker vi en underhållsreparatör som vill förstärka vår verksamhet och bidra till en säker, effektiv och välfungerande hamn.
Så här säger Richard Bohman, rekryterande chef om rollen:
"Södertälje växer med stormsteg och i Södertälje Hamn hanterar vi all hamn-, stuveri- och terminalverksamhet inom kommunen. Södertälje Hamn har ett unikt hamnläge i landets mest expansiva region med närhet till såväl Stockholm som hela Mälardalsregionen. Nu behöver vi en underhållsreparatör som kan förstärka vår verksamhet."
Arbetsuppgifter och ansvar
Som underhållsreparatör i Södertälje Hamn har du en nyckelroll i verksamheten och ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner, fordon och infrastruktur. Tillsammans med kollegorna i hamnen säkerställer du hög driftsäkerhet på produktionsutrustningen, både proaktivt och reaktivt. Du rapporterar i relevanta system, driver förbättringsarbete och hanterar de problem som uppstår inom ditt ansvarsområde.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse och inleds med sex månaders provanställning.
Vi söker dig som har:
Teknisk gymnasieutbildning med inriktning el/automation eller motsvarande
Erfarenhet av mekaniskt, elektriskt och hydrauliskt underhåll
B‐körkort
Goda kunskaper i svenska
Grundläggande kunskaper i Office-paketet
Du arbetar strukturerat, självständigt och lösningsorienterat med kvalitet och säkerhet i fokus. Rollen kräver flexibilitet, då arbetet är händelsestyrt, samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du delar våra kärnvärden: enkel, personlig, öppen och modig.
Det är meriterande om du har elbehörighet (A, AL eller B), C‐körkort, truck‐ eller liftkort. Även beställningsvana, heta arbeten, erfarenhet av PLC, felsökning, datorbaserade underhållssystem samt intresse för arbetsmiljö- och miljöfrågor ses som ett plus.
Södertälje Hamn är en del av Telgekoncernen
Vi är idag drygt 50 medarbetare som tillsammans driver och utvecklar Södertälje Hamn med kunden i fokus – och vi vågar säga att vi erbjuder Södertäljes bästa utsikt från arbetsplatsen.
Som en del av Telgekoncernen är vi en trygg arbetsgivare där affärsnytta går hand i hand med samhällsnytta. Koncernen består av nio helägda bolag och cirka 900 medarbetare inom ett brett spektrum av yrken. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas och göra karriär.
Vi värnar om balans mellan arbete och fritid, och en trygg och säker arbetsmiljö är alltid högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i rekryteringsprocesser för chefs- och specialisttjänster, och slumpmässiga drogtester förekommer i verksamheten.
Mångfald, inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
15 juni 2026.
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta underhållsansvarig Johan Olsson, 08‐550 211 84
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Daniel Dietmann, 08‐550 220 00. Fackliga företrädare är Patrik Sundström, Transportarbetareförbundet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Hamn Aktiebolag
(org.nr 556063-5145)
151 21 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Telge - Södertälje Hamn Kontakt
Chef personal och planering
Richard Bohman richard.bohman@soeport.se Jobbnummer
9950152