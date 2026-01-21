Underhållsplanerare | Värme och Kyla | Mölndal Energi
Experis AB / Kemiingenjörsjobb / Mölndal Visa alla kemiingenjörsjobb i Mölndal
2026-01-21
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett företag som är drivande i omställningen till ett hållbart samhälle? Vi är Sveriges första fossilfria energibolag, men det räcker inte för oss. Vårt mål är att minska slöseriet med jordens resurser. Helst till noll. Vill du vara med? Just nu söker vi en underhållsplanerare till affärsområde Värme och Kyla.
Din roll
Du kommer att tillhöra vår underhållsavdelning som består av åtta medarbetare inom el, mek, instrument och automation. Tillsammans ansvarar vi för allt underhåll på produktionsanläggningarna för värme, kyla, el samt pumpstationerna i fjärrvärmenätet. Vi utför förebyggande och avhjälpande underhåll samt driver eller deltar i projekt/underhållsuppdrag.
Som underhållsplanerare är du samordnare mellan underhåll och övriga avdelningar och har ett tätt samarbete med våra driftingenjörer. Du jobbar nära våra underhållsingenjörer inom samtliga discipliner för att säkerställa att anläggningarna underhålls utifrån lagar och krav, med målbilden en hög anläggningstillgänglighet och med fokus på arbetsmiljö. Du ansvarar för planering och beredning av underhållsarbeten och leder mindre underhållsprojekt, men deltar även i större projekt.
En av dina viktigaste uppgifter är att planera och genomföra våra anläggningsrevisioner. Det innebär att tidsplanera entreprenader och arbeten med fokus på säkert och effektivt utförande. Du säkerställer att våra uppdrag alltid drivs, avslutas och dokumenteras på ett riktigt sätt.
Du kommer även att arbeta med att utveckla våra arbetssätt genom att förbättra och initiera underhållsavdelningens arbetsprocesser, instruktioner och rutiner. Vårt underhållssystem hjälper oss att styra vårt underhåll och du kommer dagligen att jobba med felanmälningar, arbetsordrar och systemutveckling. Att ta in offerenter och göra utvärderingar vid upphandlingar av reservdelar och tjänster ingår som en naturlig del i ditt arbete. Samordning av våra aktiviteter kring tryckkärlsarbeten och vårt program för fortlöpande tillsyn ingår vilket även innebär kontakter mot tredjepartsorgan.
Då vi är i en fas där våra anläggningar ständigt utvecklas kommer du att medverka i våra investerings- och ombyggnadsprojekt vilket bland annat innefattar fjärrkyleexpansion. Digitalisering inom vårt underhållsarbete är en utmaning du och övriga i underhållsteamet kommer att jobba med de närmaste åren. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten efter en tid hos oss. Arbetet som underhållsplanerare innebär att du jobbar självständigt men med ständig anpassning till vår driftorganisations krav och prioriteringar för våra anläggningars dagliga drift. Därför är det viktigt att du är flexibel, kan samarbeta och trivs med att lösa uppgifter tillsammans.
Vem är du
* Högskoleexamen inom mekanik, kemi eller energi, eller motsvarande erfarenhet.
* Några års arbetslivserfarenhet från process, energi eller liknande industri där du arbetat med drift, underhåll eller projektledning.
* Du får gärna ha praktisk erfarenhet av att "skruvat på grejor" i verkligheten.
* Kommunicerar väl i tal och skrift på svenska och fixar engelskan bra.
* Du hanterar IT-verktyg som MS Project och Office-program.
* Körkort för bil.
Personliga egenskaper
Helst ser vi att du är en riktig nolla. Som förstår vikten av att nå noll klimatpåverkan i vår verksamhet. Och att sträva efter noll fel i vårt underhållsarbete. Du får gärna gilla teori men du förstår vikten av att alltid jobba smidigt och praktiskt och alltid säkert för att nå resultat. Du ser dina kollegor som kraftkällor och är övertygad om att lagarbete är nyckeln till framgång. Om du dessutom sprider positiv energi omkring dig kommer du att känna dig hemma hos oss.
Erbjudande
Hos oss får du arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbetet med Mölndal som ditt arbetsfält. Din insats kommer att göra nytta varje dag - utan energi stannar Mölndal.
Mölndal Energi är en arbetsplats där vi drivs av att arbeta tillsammans, engagerat och effektivt. En nyckel till vår framgång är kompetenta och engagerade medarbetare som känner ansvar för sitt arbete. Du kommer till en vänlig och öppen kultur som uppmärksammar varandra och arbetar långsiktigt.
Sök tjänsten i dag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndal Energi med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, 0727 - 30 52 46, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Mölndal Energi
Vi på Mölndal Energi brinner för att Sverige ska nå miljömålen långt före 2045. Därför är vi ett fossilfritt energiföretag redan idag. Vi använder noll fossila bränslen när vi producerar el och värme till våra kunder. Men vi tycker inte det räcker med att använda förnybar fossilfri el - vi vill minska slöseriet med jordens resurser. Vi hjälper därför våra kunder att dra ner på sin energiförbrukning och elkonsumtion. Så våra gemensamma klimatavtryck blir så små som möjligt.
Mölndal Energi ägs av Mölndals stad och erbjuder el, fjärrvärme, fjärrkyla och energitjänster till privatpersoner och företag. Vi driver och elnätsverksamhet inom Mölndals tätort och Pixbo. Vi omsätter ca 1 miljard och har 80 000 kunder och 130 medarbetare. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fb750227-ff6b-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Mölndal Energi Kontakt
Anna Edemyr Anna.Edemyr@jeffersonwells.se +46727305246 Jobbnummer
9696515