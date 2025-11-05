Underhållsplanerare till Trafikverket Luleå
Poolia AB / Gruv- och metallurgijobb / Luleå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Luleå
2025-11-05
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Nu söker vi för ett längre konsultuppdrag en erfaren underhållsplanerare till vår kund Trafikverket.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 2027-09-30, eventuellt längre
Du blir anställd av Poolia men jobbar på plats hos Trafikverket i Luleå.Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Detta är en hybridroll - Handläggare/Ekonom
Du kommer att arbeta med planering och samordning av underhållsplanen. Detta innebär bland annat att ta emot och tolka anvisningar, strukturera upp arbetet och säkerställa kvaliteten på det inlämnade underlaget, samt arbete med kontinuerlig uppföljning. Vara spindeln i nätet för de som beställer uppdrag och för de som ska utföra uppdrag. I rollen som planerare kommer du att ha daglig kontakt med projektteam samt vara stöd till chefer och ha nära samarbete med controllers.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Några exempel på arbetsuppgifter:
• Planering och samordning av underhållsplanen
• Hantera befintliga och kommande internbeställningar
• Granska åtgärdsbeskrivningar och bilagor
• Arbetet innebär även att strukturera upp arbetet samt säkerställa kvaliteten på inlämnat un-derlag samt arbeta med kontinuerlig uppföljning av underhållsplanen. Ta emot och tolka an-visningar, skapa och samordna behovslistor.
• Analysera och följa upp åtgärder/uppdrag och beställningar samt ge förslag till beslut
• Delta i ekonomiska uppföljningar
• Chefsstöd, utbildning och förbättringsarbete
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt, främst Excel
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
• Högskoleutbildning inom ekonomi alternativt med teknisk inriktning eller likvärdig utbild-ning i kombination med minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Kunskaper i förekommande ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance mfl)
Meriterande:
• Arbetat med verksamhetsuppföljning/verksamhetsplanering
• Arbetslivserfarenhet gällande uppföljning av entreprenadkontrakt
Om verksamheten
Tycker du att detta skulle vara en roll som passar dig och du uppfyller kraven?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27 Jobbnummer
9590098