Underhållsplanerare till Trafikverket Luleå

Poolia AB / Gruv- och metallurgijobb / Luleå
2025-11-05


Visa alla gruv- och metallurgijobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Luleå, Boden, Piteå, Skellefteå, Gällivare eller i hela Sverige

Nu söker vi för ett längre konsultuppdrag en erfaren underhållsplanerare till vår kund Trafikverket.

• Omfattning: Heltid 100%
• Start: Omgående
• Längd: 2027-09-30, eventuellt längre

Du blir anställd av Poolia men jobbar på plats hos Trafikverket i Luleå.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Om tjänsten
Detta är en hybridroll - Handläggare/Ekonom

Du kommer att arbeta med planering och samordning av underhållsplanen. Detta innebär bland annat att ta emot och tolka anvisningar, strukturera upp arbetet och säkerställa kvaliteten på det inlämnade underlaget, samt arbete med kontinuerlig uppföljning. Vara spindeln i nätet för de som beställer uppdrag och för de som ska utföra uppdrag. I rollen som planerare kommer du att ha daglig kontakt med projektteam samt vara stöd till chefer och ha nära samarbete med controllers.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Några exempel på arbetsuppgifter:

• Planering och samordning av underhållsplanen
• Hantera befintliga och kommande internbeställningar
• Granska åtgärdsbeskrivningar och bilagor
• Arbetet innebär även att strukturera upp arbetet samt säkerställa kvaliteten på inlämnat un-derlag samt arbeta med kontinuerlig uppföljning av underhållsplanen. Ta emot och tolka an-visningar, skapa och samordna behovslistor.
• Analysera och följa upp åtgärder/uppdrag och beställningar samt ge förslag till beslut
• Delta i ekonomiska uppföljningar
• Chefsstöd, utbildning och förbättringsarbete

Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:

• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt, främst Excel
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
• Högskoleutbildning inom ekonomi alternativt med teknisk inriktning eller likvärdig utbild-ning i kombination med minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Kunskaper i förekommande ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance mfl)

Meriterande:
• Arbetat med verksamhetsuppföljning/verksamhetsplanering
• Arbetslivserfarenhet gällande uppföljning av entreprenadkontrakt

Om verksamheten
Tycker du att detta skulle vara en roll som passar dig och du uppfyller kraven?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.

Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.

Välkommen!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74784".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se

Arbetsplats
Poolia Sverige AB

Kontakt
Jörgen Piontek
jorgen.piontek@poolia.se
076-014 88 27

Jobbnummer
9590098

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: