Underhållsplanerare till Kraton
Kraton Chemical AB / Gruv- och metallurgijobb / Söderhamn Visa alla gruv- och metallurgijobb i Söderhamn
2026-04-27
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Kraton Chemical är ett världsomspännande företag inom området talloljebaserade specialkemikalier med bioraffinaderier i Europa och USA samt försäljningsenheter runt om i världen. Våra produkter av förnyelsebara råvaror från skogen tillverkas utan kompromisser och bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer och gör att våra kunder kan producera vardagsnära och miljövänliga slutprodukter. Vi bidrar till en renare, ljusare och säkrare omvärld.
Vill du vara med och säkerställa driftsäkerheten i en av regionens mest spännande processindustrier? Vi söker nu en strukturerad och driven Underhållsplanerare med fokus på mekaniskt arbete till vårt underhållsteam i Sandarne.
Om rollen
Som Underhållsplanerare är du navet i vårt planeringsflöde för mekaniskt underhåll. Du ser till att rätt jobb blir gjort vid rätt tidpunkt, med rätt resurser och rätt kvalitet. Hos oss får du en viktig roll där du bidrar direkt till hög anläggningstillgänglighet, säkrare drift och bättre ordning och reda i våra arbetsprocesser.
Du arbetar nära våra mek-tekniker, driftoperatörer, ingenjörer och externa entreprenörer, och du är en nyckelperson för att driva vårt underhållsarbete framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, arbetsbereda och kvalitetssäkra mekaniska jobb
• Säkerställa att resurser, reservdelar, tillstånd och instruktioner finns på plats inför utförande
• Optimera och utveckla våra förebyggande underhållsprogram
• Prioritera och strukturera arbetsorder baserat på kritikalitet och risk
• Följa upp utfört arbete - kvalitet, tidsåtgång och förbättringsområden
• Medverka vid rotorsaksanalyser och förbättringsinitiativ
• Delta vid stopp- och större underhållsinsatserProfil
Du har en teknisk bakgrund inom mekanik och trivs i rollen där planering, struktur och kommunikation är lika viktiga som teknikkunnandet. Som person är du strukturerad, kommunikativ, nyfiken och tycker om att skapa ordning och driva förbättringar.
För att lyckas i rollen som Underhållsplanerare tror vi att du har:
• Erfarenhet av mekaniskt underhåll inom industri
• God förståelse för roterande utrustning och mekaniska system
• Erfarenhet av underhållsplanering eller arbetsberedning
• Vana att arbeta i underhållssystem är meriterande
• Förmåga att planera, prioritera och samarbeta över avdelningsgränserna
• Goda kunskaper i svenska samt engelska är ett krav
Vi erbjuder
• En central roll i ett kompetent och engagerat underhållsteam
• Möjlighet att påverka och förbättra våra arbetsprocesser
• En stabil arbetsgivare med fokus på säkerhet, utveckling och långsiktighet
• Goda möjligheter till både teknisk och personlig utveckling
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet. Mångfald och inkludering är viktigt för oss. Vi värdesätter personliga egenskaper och är övertygade om att en blandning av medarbetare med olika bakgrund skapar en bra och kreativ arbetsmiljö.
Kraton värdesätter en säker arbetsmiljö och våra enheter är alkohol- och drogfria arbetsplatser. Vi drogtestar alla vi avser att anställa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraton Chemical AB
(org.nr 556708-3539)
MÄSSVÄGEN 15 (visa karta
)
826 73 SANDARNE Arbetsplats
Kraton Chemical Aktiebolag Jobbnummer
9878812