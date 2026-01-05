Underhållsplanerare
2026-01-05
Beredare/Planerare för Fasta Anläggningar
Till Kankbergsgruvan
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Som Beredare/Planerare för Fasta anläggningar i Kankbergsgruvan ansvarar du för beredning (säkerställa material, reservdelar, resurser) och planering (tidsmässig schemaläggning) av underhållsarbeten på Fasta anläggningar. Avdelningen Fasta anläggningar innefattar anläggningar både under och ovan jord, såsom pumpstationer, ledningar, sprinklersystem, reningsverk och fastigheter. I rollen är du en nyckelperson som bidrar med att skapa rätt förutsättningar till ett bra underhållsarbete där du arbetar proaktivt med att planera, samordna och utveckla underhållsarbetet för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektivitet i Kankberg.
Ditt team
I rollen har du ett nära samarbete med arbetsledare för fasta anläggningar samt tre mekaniker. Du har även ett nära samarbete andra interna och externa parter. Du rapporterar till underhållschef och ingår i Kankbergs underhållsavdelning som består av underhåll mobila maskiner, underhåll fasta anläggningar samt förråd och transport. Du är placerad i Kankberg och jobbar dagtid.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Bereda och planera arbeten i vårt underhållssystem Maximo.
Utvärdera och prioritera arbetsorder i dialog med arbetsledare och anläggningsägare.
Upprätta underhållsplaner som tar hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga behov.
Säkerställa att dokumentation och anläggningsregister är korrekt och uppdaterat.
Samverka med interna och externa parter för att säkerställa resurser och effektiva processer.
Bidra till förbättrad driftsäkerhet genom kontinuerlig analys och utveckling av arbetssätt.
Delta i projekt och investeringar med fokus på underhållsmässighet och funktionssäkerhet.
Aktivt medverka i systematiskt arbetsmiljö- och miljöarbete.
Ditt bidrag
Vi söker dig som har en god kommunikation- och samarbetsförmåga och är duktig på att etablera professionella relationer, både internt och externt. Du är strukturerad, analytisk och trivs med att ta ansvar och driva utveckling framåt. Din goda anpassningsförmåga gör dig även skicklig på att utvärdera och omprioritera åtgärder när det behövs. För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har god datorvana och ett intresse för teknik, gärna för processer inom industri eller mekaniskt underhåll.
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning.
Arbetslivserfarenhet och gärna inom produktions- eller processindustrin.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
B körkort.
Tidigare erfarenhet av planering, samordning och beredning av underhållsarbete är meriterande.
Grundläggande förståelse för underhållsprocesser är meriterande.
God datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta i underhållssystem.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Adam Holmström, adam.holmstrom@boliden.com
. Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Frida Norström, frida.norstrom@boliden.com
. Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, 073-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, 070-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, 0910-77 40 09.
Sista dag att ansöka är Söndag 25 januari 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
