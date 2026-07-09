Underhållsoperatör till Råbe Tooling
Dala Industrisupport AB / Maskinreparatörsjobb / Västerås Visa alla maskinreparatörsjobb i Västerås
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vill du kombinera tekniskt underhåll med ett varierande arbete i produktionen? Vi söker nu en underhållsoperatör till vår kund Råbe Toolings lamineringsavdelning.
I rollen kommer du att börja som maskinoperatör och samtidigt utvecklas inom maskinunderhåll, där du kommer att ansvara för underhåll, service och felsökning av produktionsutrustningen för att säkerställa en driftsäker och effektiv produktion.
På lamineringsavdelningen finns följande maskiner:
Stansmaskin
Lackmaskin
Lasermaskin
PunktsvetsmaskinDina arbetsuppgifter
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Utföra felsökning, service och reparationer på äldre maskiner
Arbeta som maskinoperatör vid behov
Ort: Skultuna
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 2 skift
Om dig
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs med att lösa problem. Du är ansvarstagande, noggrann och har en god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är flexibel och tycker om en varierande roll där du kombinerar tekniskt underhåll med arbete i produktionen.
Kvalifikationer
God teknisk bakgrund
Erfarenhet av service, reparation och felsökning av äldre produktionsmaskiner
Truck och traverskort
B-körkort
Flytande svenska
Meriterande
Industrierfarenhet
Erfarenhet av underhåll
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
För frågor gällande tjänsten: leverans@dalaindustrisupport.se Företaget
Råbe Tooling är ett svenskt spetsföretag som utvecklar och tillverkar precisionsverktyg för några av Sveriges mest krävande industrier – från fordons- till flygindustrin. Deras anläggning i Skultuna är ren, modern och extremt välorganiserad. Här möts du av teknisk kompetens, höga kvalitetskrav och en kultur där skräddarsydda lösningar är vardag.Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8044058-2095056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Tibblevägen 21 D (visa karta
)
726 20 SKULTUNA Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
9998493