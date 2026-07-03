Underhållsmekaniker/Underhållstekniker till maskinunderhåll
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-03
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Vill du jobba praktiskt med underhåll i ett starkt team där gemenskap, ansvar och utveckling står i fokus? Vi söker nu flera underhållsmekaniker/tekniker till vår verksamhet – välkommen med din ansökan!
Just nu är vi på väg mot en mycket spännande framtid på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Vi går mot höga produktionsnivåer vilket medför att våra produktionsupplägg och behov av underhåll utvecklas och stärks. För att möta dessa behov söker vi nu fyra underhållsmekaniker/tekniker till avdelningen maskinunderhåll.
Vi hoppas att du vill vara med på vår resa!
Din framtida utmaning
Som underhållsmekaniker/tekniker arbetar du nära produktionen och ansvarar för att säkerställa hög tillgänglighet på våra maskiner och utrustningar. Arbetet är varierande och innefattar både förebyggande och avhjälpande underhåll.
Tjänsterna avser bemanning inom:
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till 2-skift med återkommande helgarbete, vilket innebär arbete var tredje helg och en sammanhängande ledig vecka i schemat.
Beroende på verksamhetens behov kan även dagtidsarbete med beredskap förekomma.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Felsökning och reparation av maskiner och utrustning
Förebyggande underhåll enligt fastställda rutiner
Akuta insatser vid driftstopp
Medverka i förbättringsarbete och optimering av utrustning
Delta i analyser av återkommande fel (rotorsak)
Dokumentation av utfört arbete i underhållssystem (CMMS)
Samarbete med produktion och andra stödfunktioner
Den du är
Vi söker dig som har gymnasial eller eftergymnasial teknisk utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet av praktiskt underhållsarbete i industriell miljö, gärna inom mekanik, hydraulik eller liknande områden.
Du har ett stort teknikintresse och tycker om att arbeta nära produktionen för att säkerställa en hög driftsäkerhet. Som person är du ansvarstagande och motiveras av att lösa tekniska problem. Du har ett strukturerat arbetssätt samtidigt som du flexibel och trivs i en vardag där arbetsuppgifterna kan variera och där snabba prioriteringar ibland behöver göras.
Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra, bidrar till en god laganda och delar gärna med dig av dina kunskaper. Vi tror också att du är nyfiken och har en vilja att utvecklas, både i din egen yrkesroll och genom att bidra till förbättringar av arbetssätt och processer.
Du har:
Erfarenhet av felsökning och reparation.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av underhållssystem.
Kunskaper inom el, pneumatik eller hydraulik.
Truck- eller traverskort.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet! Du kommer att vara del i en grupp med erfarna underhållstekniker med en härlig laganda. Ditt jobb kommer att vara varierande med stort eget ansvar och ett kreativt innehåll. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetensutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten påwww.jobbaochlev.se/ www.inspiration.ornskoldsvik.se/ www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-07-03Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till: Daniel Sundström, chef Maskinunderhåll Telefon: 0660 – 808 07 eller Cathrine Lind, rekryteringskonsult 070-5770618.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Om du inte redan bor här, ser vi ser gärna att du blir en av alla som tagit steget och flyttat till Örnsköldsvik för jobb hos oss med möjligheten att kombinera karriär med allt som Höga Kusten har att erbjuda. Självklart erbjuder vi generöst flyttbidrag och goda villkor i övrigt.
OBS! Vi tar semester under v 28-31 och din ansökan kommer att behandlas efter sista ansökningsdagen som är 9 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9990436