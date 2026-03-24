Underhållsmekaniker till vår kund utanför Värnamo
Vi söker nu en Underhållsmekaniker till vår kund strax utanför Värnamo. I rollen arbetar du med långsiktigt och förebyggande underhåll i en modern produktionsmiljö inom metallindustri.
Tjänsten inleds som en inhyrning via Montico, med ambitionen att övergå i kundens organisation.
Då behovet är omgående sker urval och intervjuer löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Om tjänsten
I rollen arbetar du med att säkerställa en stabil och effektiv produktion genom planerat och förebyggande underhåll av maskiner, utrustning och verktyg. Du har ett långsiktigt perspektiv på underhållsarbetet och bidrar aktivt till förbättringar som ökar driftsäkerhet, kvalitet och livslängd på anläggning och verktyg. Arbetet sker i nära samarbete med produktion och andra tekniska funktioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utföra förebyggande och planerat underhåll på maskiner, utrustning och verktyg
• Felsöka, reparera och justera mekaniska system vid driftstörningar
• Delta i förbättrings- och optimeringsarbete kopplat till underhållsstrategier och driftsäkerhet
• Arbeta med verkstadsarbete såsom montage, justering och enklare tillverkning eller modifiering av komponenter
• Dokumentera underhållsarbetet och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
Vi söker dig som
Vi söker dig med god mekanisk kompetens och erfarenhet av att felsöka och reparera industriell utrustning. Rollen innebär ett tydligt fokus på förebyggande och långsiktigt underhåll för att minska driftstopp och förlänga maskinernas livslängd. Du är van vid att läsa ritningar, tolka instruktioner och dokumentera utfört arbete på ett korrekt sätt. Praktisk verkstadsvana och förmåga att arbeta med maskiner, handverktyg och mätutrustning är viktigt. Du arbetar noggrant och självständigt, men har också lätt för att samarbeta med produktionsteamet.
• Mekanisk kompetens och erfarenhet av felsökning och reparation.
• Fokus på förebyggande och långsiktigt underhåll.
• Van vid ritningsläsning, dokumentation och praktiskt arbete med verkstadsmaskiner.
• Noggrann, problemlösningsorienterad och samarbetsvillig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741)
Jönköpingsvägen 15 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Montico Kontakt
Linnéa Aronsson linnea.aronsson@montico.se +46 372 75 99 54 Jobbnummer
9815679