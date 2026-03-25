Underhållsmekaniker till vår kund i Kungshamn!
Vill du vara en del av en framgångsrik organisation med välkända produkter och ett starkt fokus på utveckling? Vi söker nu en underhållsmekaniker till Orkla Foods i Kungshamn!
Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill arbeta i en dynamisk produktionsmiljö och utvecklas inom underhåll. Uppdraget startar som en konsultanställning via oss på Adecco, med en ambition att övergå i en tillsvidareanställning hos Orkla Foods.
Om rollen
Som mekaniker blir du en nyckelspelare i underhållsteamet där du tillsammans med dina kollegor arbetar med att säkerställa driften och optimera produktionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Systematiskt planera och utföra underhållsåtgärder över hela produktionsanläggningen
• Arbeta med säkerhet och produktionsförbättringar av utrustningen
• Självständigt utföra maskinbearbetning för tillverkning och reparation av reservdelar
• Dela med dig av din kunskap till kollegor och operatörer
• Delta i projekt och förbättringsarbeten inom anläggningen
Vem vi söker
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Utbildning eller motsvarande erfarenhet inom verkstad, industri eller automation
• Vana att arbeta med datorbaserade system i det dagliga arbetet
• Meriterande kunskaper inom pneumatik, maskinbearbetning, svetsning, el- och automation, hydraulik eller kylteknik
Vi söker en lösningsorienterad person med god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du är flexibel, trivs med förändringar och ser möjligheter där andra ser problem.
Arbetstider och villkor
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till dagtid, men förskjuten arbetstid, skift, övertid och beredskap kan förekomma.
• Start: Enligt överenskommelse
• Anställningsform: Konsultuppdrag med ambition att övergå i anställning hos Orkla Foods
• Plats: Kungshamn
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Inga ansökningar tas emot via mail.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Ida Hansson ida.hansson@adecco.se
9819546