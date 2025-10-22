Underhållsmekaniker till kund i Järna
2025-10-22
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en underhållsmekaniker till vår kund i Järna där man kommer få möjlighet att vara med i en utmanande och varierad tjänst!
Kontinuerligt underhåll av maskin, fordon och fastighet samt säkerställa att allt är i god skick. Kunna utföra interna revisioner av anläggningens utrustning samt maskiner. Vid maskin eller fordonsskada göra första reparationsinsatsen och beställa tjänster samt transporter från externa företag vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Löpande underhåll av maskiner och fordon, inklusive att planera och utföra långsiktigt underhåll.
• Daglig tillsyn av maskiner och fordon samt rapportering och eskalering vid behov.
• Beställning av reservdelar.
• Ansvara för förrådshantering och säkerställa att ordning och reda upprätthålls.
- Utföra första insatsen vid maskinhaveri och vid behov kontakta extern leverantör..
- Ansvara för renhållning i lokaler och snöröjning på området.Profil
Vi söker dig som:
Är strukturerad och ansvarstagande med förmåga att arbeta självständigt.
Har en god kommunikationsförmåga
Är flexibel och kan ta dig an både planerade och akuta uppgifter.Kompetenser
• Giltiga körkort för samtliga fordon och utrustningar inom anläggningen, truckkort A, B, C2, skyliftkort och städmaskinskort.
• Erfarenhet av att svetsa
• Inneha Heta Arbeten utbildning.
• Goda kunskaper inom maskinunderhåll
• Erfarenhet av att arbeta med återvinning och hantering av skrotat material.
Arbetstider: 07:00-16:00 mån-freOm företaget
Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Aditro Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster. Läs gärna mer på aditrologistics.se
Aditro Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden. Ersättning
