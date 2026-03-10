Underhållsmekaniker sökes till Benders Edsvära
Benders Sverige AB, Edsvära / Maskinreparatörsjobb / Vara Visa alla maskinreparatörsjobb i Vara
2026-03-10
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Benders Sverige AB, Edsvära i Vara
Benderskoncernen är en av Nordens ledande tillverkare inom byggsektorn. Företagets huvudkontor finns i Edsvära i hjärtat av Västergötland och dotterbolag finns i 6 länder. Familjen Bender äger och leder företaget sedan 1960 och idag är vi ca 650 anställda och omsätter ca 2,5 miljarder per år.
Är du intresserad av att arbeta inom produktion och underhållsmekanik?
I rollen som underhållsmekaniker på Benders arbetar du nära underhållssamordnare och fabrikschef.
Du planerar och utför underhållsarbete på maskinerna. I rollen är du en nyckelspelare i laget som bidrar till att nå verksamhetens mål. Arbetsuppgifterna är varierande utifrån behov och produkter som tillverkas.
Arbetsuppgifter som väntar dig:
- Planera och utföra underhåll
- Planera och beställa reservdelar
- Felsöka och åtgärda fel av såväl proaktiv som akut karaktär
- Dokumentera underhåll och ha en dokumenterad underhållsplan för produktionsanläggningen
- Vara behjälplig vid produktionstekniska frågor eller avvikelser och bidra till att god produktkvalitet och produktionskvantitet uppnås.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en arbetsplats som värdesätter frihet under ansvar och en sund balans mellan arbete och fritid. Hos oss är arbetsgemenskapen viktig - vi tror att framgång bygger på samarbete, där vi stöttar och lär av varandra. Vi strävar efter att bibehålla en positiv arbetskultur där din trivsel och utveckling går hand i hand. Vi erbjuder även förmåner som friskvårdsbidrag och förmånscyklar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort intresse för mekanik och maskiner samt brinner för utveckling och problemlösning.
Självständighet, egen initiativförmåga, flexibilitet och ansvarstagande är viktiga egenskaper som krävs. Säkerhet, kvalité, samt ordning och reda är en självklar del av vår vardag.
Du är en glad, positiv och engagerad person som bidrar till att nå verksamhetens mål, samt till gruppens goda stämning. Eftersom du kommer att ingå i ett arbetslag är dina personliga egenskaper viktiga för att samarbetet inom gruppen ska fungera.
Krav för tjänsten:
- Mekanikererfarenhet, såväl i arbetsliv som privat.
- B-körkort
- God teknisk kunskap inom verkstadsarbete.
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande:
- Erfarenhet av mekanik, styr/reglerteknik, hydraulik, pneumatik, växlar och motorer samt allmänna kunskaper inom el och svetskunskaper.
- Förarbevis för truck, hjullastare, travers, lift samt utbildning i Heta arbeten är meriterande
- Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Vid behov använder vi oss även av externa serviceföretag och då kan arbetet ske i samarbete med dem. När du blir trygg i rollen finns stora möjligheter att påverka din arbetsdag och dess innehåll.
Benders som arbetsgivare
På Benders genomsyrar våra kärnvärden Trygghet, Engagemang och Hållbarhet allt vi gör - i varje beslut, varje möte och varje handling. Det är dessa värden som har format oss till det företag vi är idag, och som guidar oss mot framtiden.
Vi kombinerar entreprenörsanda med enkelhet och tar ansvar genom delaktighet och initiativkraft. Vårt mål är alltid att erbjuda personlig service och att överträffa förväntningar - för både våra kunder och kollegor. Genom att skapa produkter som står sig över generationer och ständigt arbeta för att minska vår miljöpåverkan, förblir vi en pålitlig och ansvarsfull partner. Som ett familjeägt företag med en lång historia av stabil tillväxt erbjuder vi en trygg och framtidssäker arbetsplats.
Vi tror att du, som vår nästa medarbetare, delar dessa värden och är redo att utvecklas och växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-03-10Övrig information
Tjänsten börjar med tidsbegränsad anställning men har för avsikt att övergå till en tillsvidareanställning. Du kommer att arbeta dagtid på heltid och tillträde sker snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan till Benders - tillsammans bygger vi för framtiden!
Som ett led i vårt systematiska säkerhetsarbete och för att säkerställa en säker arbetsmiljö drogtestar vi alltid dig som kandidat innan anställningsavtal upprättas. Drogtest sker genom hårtest.
• ---------------------------------------------------------------------------------------
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Benders Sverige AB
(org.nr 556233-3970) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Benders Sverige AB, Edsvära Kontakt
Jonas Andersson 0108881270 Jobbnummer
9787613