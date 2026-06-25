Underhållsmekaniker / Servicetekniker till TCM
TCM Online Retail AB / Maskinreparatörsjobb / Tyresö Visa alla maskinreparatörsjobb i Tyresö
2026-06-25
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TCM Online Retail AB i Tyresö
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Gillar du teknik och vill jobba i ett snabbt växande företag, där det händer mycket och det finns enorma möjligheter?
Vi på TCM Cykel i Söderhamn söker nu en tekniskt intresserad underhållsmekaniker för arbete med felsökning, reparation, installation och förebyggande underhåll av elcyklar, drivsystem och tillhörande teknisk utrustning.
Du kommer att jobba tillsammans med ett 20-tal medarbetare, varav ca 10 mekaniker, i våra helt nyrenoverade lokaler i centrala Söderhamn, med en stor toppmodern verkstad.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Felsökning och diagnostik av elektriska och mekaniska system
Reparation och renovering av drivsystem, motorer och komponenter
Förebyggande underhåll för att säkerställa driftsäkerhet och livslängd
Installation, konfigurering och funktionskontroll av nya system och komponenter
Teknisk analys och garantiutredningar
Dokumentation av utfört underhålls- och reparationsarbete
Kvalitetskontroll och verifiering av funktion efter service
Arbete med både nya och begagnade enheter
Samverkan med leverantörer kring tekniska supportärendenOm tjänsten
Plats: Söderhamn
Ersättning: Fast månadslön
Arbetstider: Vardagar 7-16Kvalifikationer
Erfarenhet av mekaniskt underhåll, service eller reparation
God felsökningsförmåga
Intresse för elektriska och mekaniska system
Vana att arbeta strukturerat med teknisk dokumentation
Erfarenhet av motorer, drivsystem, elcyklarmotorer eller annan teknisk utrustning är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och noggrann. Du trivs med att identifiera felorsaker, genomföra tekniska reparationer och säkerställa hög driftsäkerhet och kvalitet.
Vilka är TCM?
TCM är ett företag med stora ambitioner och stark tillväxt. Vi finns på två platser i Sverige – Tyresö och Söderhamn – och beroende på säsong är vi totalt mellan 30-40 medarbetare.
I Söderhamn har vi vårt huvudkontor, lager, butik och verkstad, där vi precis flyttat in på Granvägen 1 i centrala Söderhamn. Lokalerna har totalrenoverats och skräddarsytts för vår verksamhet med ny väl tilltagen verkstad, ny butik, nya kontor, personalutrymmen, lager m.m.
Söderhamn ligger vackert placerat vid havet, två timmar norr om Stockholm, 45 minuter från Gävle och 30 minuter från Hudiksvall. TCM's nya lokaler ligger inom 10 minuters promenad från tågstation och busshållplats, vilket ger fina möjligheter till pendling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: emil.thyren@tcmcykel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TCM Online Retail AB
(org.nr 556577-3545), https://www.tcmcykel.se/
Industrivägen 6 (visa karta
)
135 40 TYRESÖ Arbetsplats
TCM Cykel Tyresö Jobbnummer
9978061