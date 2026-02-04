Underhållsmekaniker Scan Sverige i Kristianstad
2026-02-04
Vill du utvecklas i en modern, högautomatiserad produktionsmiljö där du får arbeta med förebyggande & akut underhåll och bidra till en säker och driftsäker produktion? Scan Sverige i Kristianstad är regionens största privata arbetsgivare och stärker nu sitt underhållsteam med en underhållsmekaniker med inriktning smörjteknik.
På Scan Sverige får du en spännande roll i ett kompetent team - där får du även möjlighet att utvecklas genom vidareutbildningar, växa med innovativa lösningar inom underhåll och ta del av förmåner som friskvårdsbidrag och attraktiva personalrabatter.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som underhållsmekaniker blir du en del av ett sammansvetsat underhållsteam och samarbetar tätt med både smörjtekniker och automationstekniker. Där får du en varierad vardag där du:
• Utför förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll på produktionsutrustning och maskiner
• Genomför felsökning och reparationer för att snabbt åtgärda driftstörningar
• Utföra svetsning och enklare metallbearbetning som en del av underhållsarbetet
• Dokumenterar utfört arbete i underhållssystemet Maintmaster
• Följer upp driftsäkerhet och bidrar med lösningar som minskar stillestånd
• Deltar i förbättringsarbete och utvecklingen av Scan Sveriges underhållsarbeteProfil
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll, gärna från industri- eller produktionsmiljö
• God praktisk vana av mekaniskt arbete såsom service, reparationer, justeringar och byte av komponenter
• Erfarenhet av svetsning och metallbearbetning som en del av underhållsarbetet
• Noggrannhet, ansvarskänsla och ett strukturerat arbetssätt
• Intresse för långsiktig driftsäkerhet och utveckling av förebyggande underhåll
• Förståelse för säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljö samt förmåga att följa rutiner och dokumentera utfört arbete
För denna tjänst är rätt inställning lika viktig som lång erfarenhet. Är du nyfiken, vill lära dig mer och bidra till ett starkt team - då kan detta vara din chans! Som person är du driven & samarbetsvillig samt trivs i en roll där praktiskt arbete och struktur står i fokus.
Övrig information
• Placeringsort: Kristianstad
• Start: Enligt överenskommelse
• Varaktighet: Tillsvidare
• Arbetstid: Heltid, dagtid (8 timmar varierat inom 05.30-16.30)
I denna rekrytering samarbetar Scan Sverige med Maxkompetens. Vid frågor kontakta gärna Rekryteringskonsulter Simon Jeppsson på 076-555 83 81, simon.jeppsson@maxkompetens.se
eller Therese Hulte på 076-555 83 80, therese.hulte@maxkompetens.se
. Ansökan tas emot via vår hemsida www.maxkompetens.se.
Vi tar gärna emot dina handlingar snarast då vi kommer att arbeta med ett löpande urval, men med sista ansökningsdag den 9 Mars 2026. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.Företaget
Kristianstad är Scan Sveriges största anläggning för styckning och slakt av gris, med cirka 600 anställda. Här utförs både grov- och finstyckning samt produktion av över 250 kött- och charkprodukter - däribland julskinkor, grillprodukter, kassler och korv. Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag. Tillsammans med våra 1 900 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons, Lindvalls och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion." Ersättning
