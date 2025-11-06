Underhållsmekaniker på Press Kogyo Sweden
Press Kogyo är ett klassiskt och framgångsrikt verkstadsföretag.
Vi är specialister på konstruktioner, en komplett legoleverantör av plåtdetaljer, anpassad för små, medel och stora serier. Råvaran plåt med en tjocklek mellan 1,5 till 18 millimeter.
Vår ägare är den världsomspännande japanska koncernen Press Kogyo, en av Japans största underleverantörer, med fabriker i Japan, Thailand, USA, Kina, Indonesien och Oskarshamn.
Vi prioriterar hög säkerhet och god kvalitet. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vill du bli en av oss?
Som underhållsmekaniker är du ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Du har ett genuint teknikintresse samt god kunskap om mekanik, hydraulik, pneumatik.
Även rätt person som har kunskaper inom ett eller två av ovanstående kan vara intressant.
Du har en utbildning inom underhåll, annan relevant teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet. Arbetet grundar sig på att läsa och förstå skrivna instruktioner främst på svenska men också på engelska. Därför är det viktigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift samt att du har god datavana.
Arbetet är självständigt och du tar egna initiativ samt samarbetar med produktionsledare, produktionstekniker och operatörer. Du är strukturerad, flexibel, engagerad och lojal person som har lätt för att samarbeta och lära nytt.
Detta är ett utvecklande och intressant yrke i en fabrik som investerar i ny teknik för framtiden! Välkommen att söka! Arbetet som underhållsmekaniker innebär att du självständigt planerar och utför förebyggande och avhjälpande underhåll på robotar, maskiner, fordon och fastigheter enligt gällande instruktioner. Du tillhör en grupp om 10 medarbetare som samarbetar för att upprätthålla en hög tillgänglighet i vår produktion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: jobb@presskogyo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Press Kogyo Sweden AB
(org.nr 556076-9175), http://www.presskogyo.se
Gröndalsvägen 19 (visa karta
)
572 28 OSKARSHAMN Kontakt
Affärsområdeschef
Erik Karlsson erik.karlsson@presskogyo.se 0491-767542 Jobbnummer
9591120