Underhållsmekaniker Lule älv - Vattenfall AB - Maskinreparatörsjobb i Jokkmokk

Vattenfall AB / Maskinreparatörsjobb / Jokkmokk2021-01-22Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och 400 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!Om arbetet som underhållsmekanikerVattenfall Vattenkraft rekryterar nu en ny medarbetare som kommer att arbeta med mekaniskt underhåll och projekt. Du kommer att ingå i ett underhållsteam som består av elektriker, mekaniker, förrådstekniker, teamledare och chef.Vi arbetar med tillsyn, förebyggande underhåll och ombyggnadsprojekt vid produktionsanläggningar i Lule älv. Som underhållsmekaniker kommer du framförallt att arbeta med generatorer, turbiner (och dess hjälputrustning) samt intags- och utskovsluckor.Exempel på ansvar/arbetsuppgifter:Installationer, reparationer och serviceAnalysera och redogöra för fel eller brister, skriva rapporter i underhållssystemet (SAP)Medverka i översyner tillsammans med elektriker, produktionstekniker och entreprenörerArbeta för att utveckla metoder så att arbetet genomförs säkert, effektivt med korrekta riskbedömningarAktivt delta i planering och beredning av både underhålls- och projektarbeten och ansvara för mindre projektVi ser gärna att du kan anta en roll som ledande montör.Mer informationTjänsten är placerad i Porjus, Jokkmokk eller Vuollerim. Du kommer att arbeta med anläggningar i Lule älv, arbete vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar i andra älvar kan förekomma. Du har B-körkort, resor och övernattningar i tjänsten kommer att ingå.Dina kvalifikationer som underhållsmekanikerVi söker dig med utbildning inom mekanik och/eller underhåll. Det är meriterande om du har erfarenhet av mekaniskt drift- och underhållsarbete vid vattenkraftanläggningar (generatorer, turbiner med tillhörande hjälputrustning samt intags- och utskovsluckor) eller liknande industriell verksamhet.Vi ser gärna att du har certifikat för arbete med travers, mobila arbetsplattformar, arbete på väg och heta arbeten. Du har en bra IT-vana och goda kunskaper i svenska och engelska.Säkerhet på arbetsplatsen är nummer ett, du behöver vara en uppmärksam, lyhörd och trygg kollega som trivs med att samarbeta i team. Du tar stort ansvar för att arbetet görs effektivt under säkra förhållanden med löpande riskobservationer.2021-01-22Välkommen med din ansökan via vår annons på vattenfall.se/jobb senast den 15 februari, 2021. Har du frågor om din ansökan eller ansökningsportalen kontakta rekryterare Ingela Skoog.För frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Henrik Ekström. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Mikael Busk Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.Utveckla din klimatsmarta karriär tillsammans med oss, välkommen med din ansökan!Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-02-15Vattenfall ABStortorget 496231 Jokkmokk5537415