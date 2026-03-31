Underhållsmekaniker | Lernia | Varberg med omnejd
2026-03-31
Är du intresserad av att arbeta som underhållsmekaniker vår kund utanför Varberg? Vänligen skicka in din ansökan nedan med CV och eventuellt andra relevanta handlingar. Vi går igenom din profil för att se om den matchar våra uppdrag. Tänk på att bifoga ett uppdaterat CV med alla erfarenheter och behörigheter.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Som underhållsmekaniker arbetar du med förebyggande och avhjälpande underhåll på produktions- och industrimaskiner hos kund i Varberg. Arbetsuppgifterna inkluderar felsökning, reparationer, service, injusteringar samt enklare montage och installation av maskindelar. Du kommer att samarbeta nära drift- och produktionsteamet för att säkerställa god maskindrift och hög tillgänglighet.Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av mekaniska och ibland elektriska fel
Förebyggande underhåll enligt plan
Byte och injustering av lager, axlar, drivsystem och liknande komponenter
Delta i förbättrings- och optimeringsprojekt
Dokumentera arbete och rapportera status till ansvarig chef
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har minst gymnasial teknisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet inom mekanik, maskinreparation eller underhåll. Du har B-körkort och en god teknisk förståelse inom verkstadsarbete. Vidare uttrycker du dig väl på svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet och färdigheter
Praktisk erfarenhet av maskinunderhåll inom industri eller produktion
Säkert handlag i mekaniska arbeten samt vana att läsa ritningar och dokumentation
Grundläggande elkunskaper är meriterande
Förmåga att arbeta självständigt och i team, samt prioritera arbetsuppgifterDina personliga egenskaper
Du är noggrann, lösningsorienterad och har ett starkt säkerhetstänk. Du trivs i en praktisk roll, är flexibel med arbetstider vid behov och kommunicerar väl både muntligt och skriftligt på svenska.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet inom mekanik, styr- och reglerteknik, hydraulik, pneumatik samt arbete med växlar och motorer. Kunskaper inom el och svetsning ses som ett plus. Vi ser även gärna att du har förarbevis för truck, hjullastare, travers eller lift samt utbildning i Heta arbeten.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll samt ser till att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på kort och lång sikt.Så ansöker du
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och lämna din ansökan med CV. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta ansvarig konsultchef på varberg@lernia.se
.
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7496853-1924082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Birger Svenssons väg 34b (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
