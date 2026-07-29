Underhållsmekaniker
True Consulting & Recruitment Dalarna HR AB / Maskinreparatörsjobb / Falun Visa alla maskinreparatörsjobb i Falun
2026-07-29
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos True Consulting & Recruitment Dalarna HR AB i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Hofors
, Leksand
eller i hela Sverige
Har du en naturlig förståelse för mekanik/teknik och ett intresse för att arbeta praktiskt med problemlösning? Vill du jobba i en modern arbetsmiljö hos Nordens ledande aktör inom hygienprodukter? Orkla i Falun söker en noggrann och händig underhållsmekaniker som vill bidra till att hålla vår produktionsutrustning i toppform. Är det dig vi letar efter? Ansök redan idag!
Om Orkla
Orkla är en koncern med cirka 21 000 medarbetare och är noterad på Oslobörsen. Vi erbjuder dig en arbetsplats hos Nordens ledande aktör av personliga hygienprodukter och som är en stor och viktig verksamhet inom Orklas segment "home and personal care". Några av våra kända varumärken är Bliw, Family Fresh, LdB, L300, HTH och Jordan.
I Falun arbetar 200 medarbetare och vi har haft en betydande tillväxt de senaste åren. Vår kultur präglas av ett högt engagemang där alla får möjlighet att ta plats och utvecklas. Modig, pålitlig och inspirerande är våra värdeord och hjälper oss att skapa en öppen, energifylld och professionell stämning. Tillsammans får vi det att hända och vi gör det TILLSAMMANS.
Vi skalar nu upp i Falun och förstärker därför vår Underhållsavdelning med underhållsmekaniker.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Som underhållsmekaniker blir du en viktig del av vår underhållsavdelning och arbetar med att upprätthålla och förbättra driftsäkerheten på vår produktionsutrustning. Du ansvarar för såväl planerat förebyggande som avhjälpande underhåll. Arbetet sker i vår rena och moderna produktionsmiljö där du bidrar till att skapa effektiva och hållbara processer.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll
Planera och utföra tilldelade arbetsorder självständigt
Dokumentera och avrapportera utfört arbete
Utveckla nya FU-instruktioner
Dela teknisk kunskap med produktionspersonalen
Delta i avdelningens förbättringsarbete.
Du blir en del av ett sammansvetsat team på ca 15 personer bestående av mekaniker, elektriker och automationsingenjörer. Du rapporterar till Underhållsansvarig.
Vem är du
I denna rekryteringsprocess kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att passa in i vårt team tror vi att du är en positiv, flexibel och förändringsorienterad person. Att samarbeta med andra faller sig naturligt för dig, och du har lätt för att ta egna initiativ och bidra till förbättringsarbete.
Din noggrannhet och strukturerade arbetssätt gör att du håller ordning och reda omkring dig.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har ett starkt intresse och förståelse för teknik där intresset gärna sträcker sig utanför arbetet – kanske gillar du exempelvis att skruva med motorer, mopeder eller bilar på fritiden?Bakgrund
Vi söker dig som har en relevant gymnasieutbildning (teknisk, mekanisk, industriteknisk eller liknande), eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer vara likvärdig. Och några års arbetslivserfarenhet av liknande arbete.
Du har en god förståelse för mekanik, gärna gällande tankar, ventiler och pumpar, och du är bekväm med att använda IT-system för att hantera arbetsuppgifter och dokumentation.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Orkla erbjuder
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk miljö med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet. Här får du jobba i en ren och trivsam arbetsmiljö och vara en del av en växande fabrik där satsningar på modern teknik gör skillnad. För all vår personal har vi bland annat en personalbutik, en förmånlig lunchrestaurang, företagshälsovård, friskvårdsbidrag, och roliga aktiviteter varje år.
Vi värdesätter kreativitet, kvalitet och hållbarhet, och hos oss får du goda möjligheter att växa i din roll.
Tjänsten är på heltid tillsvidare, arbetet är förlagt dagtid (skiftgång om så önskas).
Tillträde och övriga villkor enligt överenskommelse.Så ansöker du
Tror du att du är vår nästa kollega? Sök då tjänsten redan idag.
I den här rekryteringen samarbetar vi med True Consulting & Recruitment, www.truehr.se.
Skicka in din ansökan via: www.truehr.se/lediga-tjanster
senast den 6:e september 2026.
För ytterligare frågor kontakta rekryteringskonsult Helena Lundqvist, 070-744 00 18 alt helena@truehr.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare True Consulting & Recruitment Dalarna HR AB
(org.nr 559212-5610)
Skutuddsvägen 2 (visa karta
)
791 46 FALUN Arbetsplats
Orkla Care Jobbnummer
10015505