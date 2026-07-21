Underhållsmekaniker
Oresund Drydocks AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2026-07-21
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Visste du att Sveriges största varv för fartygsreparationer och ombyggnad finns i Landskrona? Hit kommer fartyg från hela världen, främst norra Europa, för att få ta del av vårt förstklassiga arbete, och du kan bli en viktig del av vår projektbaserade leverans. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på problemlösning och hög servicenivå. Hos oss blir du en del av ett engagerat team på cirka 100 medarbetare, som sträcker sig från projektledning till produktion.
Nu söker vi en Underhållsmekaniker - ett jobb för dig som vill utföra reparationer och underhållsarbete inom varvsindustrin!
Vad gör en Underhållsmekaniker hos oss?
I rollen som underhållsmekaniker tillhör du Maintenance-avdelningen och ansvarar för alla reparationer och underhåll av vår mekaniska och maskinella utrustning såsom pumpar, kranar, hydraulisk utrustning och mycket mer!
Vi söker dig som har...
relevant gymnasial utbildning (industriprogram med inriktning mekanik).
erfarenhet från tung industri
erfarenhet inom varvsindustri och/eller sjöfartsindustri ses som mycket positivt.
kunskaper inom hydraulik och el är meriterande.
goda kunskaper i engelska
B-körkort
Som person är du positiv och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du är driven, ansvarstagande och ser till att jobbet blir gjort i tid.
För dig som vill utvecklas och växa med oss finns stora möjligheter att på sikt ta ett större ansvar som inom Maintenance eller i någon av våra andra avdelningar.
Vi erbjuder
På Oresund DryDocks kommer du snabbt att bli en del av teamet. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, med korta beslutsvägar, i en internationellt spännande bransch och i en lättsam och inspirerande miljö. Företaget består av en härlig blandning av människor från hela världen som är mycket kompetenta inom sina specialområden.
Hos oss är alla lika viktiga och högt värderade. Vi hjälper varandra och bidrar till att Oresund DryDocks är en spännande och utvecklande arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. Du kommer att kunna påverka ditt arbete i både stort och smått.
Varje dag ställs vi inför nya möjligheter och utmaningar. Du behöver vara på plats på varvet och vi förväntar oss att du stöttar och bygger förtroende hos kunder, underleverantörer och bland dina kollegor.
Läs gärna mer om oss här: www.oddab.eu
Varmt välkommen med Din ansökan.
genom att du laddar upp ditt CV, alternativt med din LinkedIn URL.
Urval sker löpande. Tillträde snarast.
Vi genomför bakgrundskontroll och läkarundersökning innan anställning.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Jonas Bessing på 0736-264750.
Ansök redan idag för att bli en del av vårt framgångsrika team på Oresund DryDocks. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oresund DryDocks AB
(org.nr 556623-5072)
Profilgatan 23 (visa karta
)
261 27 LANDSKRONA Kontakt
Jonas Bessing jbe@oddab.eu 0736264750 Jobbnummer
10008630