Underhållsmekaniker
Randstad AB / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2026-07-01
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Om rollen
Är du en handlingskraftig mekaniker eller en skicklig "grovsmed" med ett brett mekaniskt kunnande? Vi söker nu en engagerad underhållsmekaniker till vårt underhållsteam på Carbomax i Västerås. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat och stabilt team som värdesätter ett prestigelöst samarbete, högt i tak och ett gott humör under arbetsdagen.
Vår produktionsmiljö är tung, jordnära och stundtals krävande med temperaturväxlingar, damm och smuts. Det är en långsiktig arbetsplats för dig som trivs med fysiskt utmanande arbete i en miljö där ingen dag är den andra lik och där korta beslutsvägar och snabba omställningar hör till vardagen.
Ansvarsområden
Vem är du?
Vi söker en stabil lagspelare med ett moget handlag och ett lösningsorienterat sinne. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ när situationen kräver det. Eftersom vår produktionsmiljö stundtals kan vara krävande lägger vi enormt stor vikt vid att du har en positiv attityd och ställer upp för dina kollegor. Du har ett genuint, brett teknikintresse och uppskattar en arbetsplats med rak och öppen kommunikation.
Formella krav:
Mekaniskt kunnande: Erfarenhet av mekaniskt underhållsarbete. Din bakgrund kan vara från tung industri, lantbruksmaskiner, lastbilar, portar, personbilar eller liknande, huvudsaken är att du har arbetat brett med olika typer av maskiner.
Certifikat: Giltigt certifikat för Heta Arbeten samt B-körkort.
Språk: Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Fysiska förutsättningar: God fysik och rörlighet. Arbetet innebär tunga lyft, mycket gång i trappor samt arbete i trånga och ergonomiskt utmanande utrymmen. Du är också införstådd med att miljön stundtals är dammig och det finns vissa arbetsmoment som kräver munskydd.
Meriterande:
Svetskompetens eller kunskaper inom svarvning och fräsning.
Förarbevis för truck, travers, hjullastare samt liftkort.
Kunskaper inom el (all elkompetens ses som en bonus, och vi erbjuder även el-utbildning för mekaniker på plats).
Engelska i tal och skrift.
Då verksamheten på sikt rör sig mot skiftarbete är det viktigt att du har en flexibel inställning till förändrade arbetstider.
Detta är en direktrekrytering där Randstad hanterar rekryteringsprocessen men du blir direkt anställd av Carbomax. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Jonathan Thiede, jonathan.thiede@randstad.seKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker en stabil lagspelare med ett moget handlag och ett lösningsorienterat sinne. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ när situationen kräver det. Eftersom vår produktionsmiljö stundtals kan vara krävande lägger vi enormt stor vikt vid att du har en positiv attityd och ställer upp för dina kollegor. Du har ett genuint, brett teknikintresse och uppskattar en arbetsplats med rak och öppen kommunikation.
Formella krav:
Mekaniskt kunnande: Erfarenhet av mekaniskt underhållsarbete. Din bakgrund kan vara från tung industri, lantbruksmaskiner, lastbilar, portar, personbilar eller liknande, huvudsaken är att du har arbetat brett med olika typer av maskiner.
Certifikat: Giltigt certifikat för Heta Arbeten samt B-körkort.
Språk: Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Fysiska förutsättningar: God fysik och rörlighet. Arbetet innebär tunga lyft, mycket gång i trappor samt arbete i trånga och ergonomiskt utmanande utrymmen. Du är också införstådd med att miljön stundtals är dammig och det finns vissa arbetsmoment som kräver munskydd.
Meriterande:
Svetskompetens eller kunskaper inom svarvning och fräsning.
Förarbevis för truck, travers, hjullastare samt liftkort.
Kunskaper inom el (all elkompetens ses som en bonus, och vi erbjuder även el-utbildning för mekaniker på plats).
Engelska i tal och skrift.
Då verksamheten på sikt rör sig mot skiftarbete är det viktigt att du har en flexibel inställning till förändrade arbetstider.
Detta är en direktrekrytering där Randstad hanterar rekryteringsprocessen men du blir direkt anställd av Carbomax. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Jonathan Thiede, jonathan.thiede@randstad.seOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/c61cbc35-08d7-4bfb-ad97-8c576f08e586
721 32 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9988020