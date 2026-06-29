Underhållsmekaniker
Ikett Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Gislaved Visa alla maskinreparatörsjobb i Gislaved
2026-06-29
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Gislaved
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Gillar du att skruva, meka och lösa problem innan andra ens hunnit märka att de finns?
Har du bakgrund som bilmekaniker eller liknande och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik?
Då kan du vara den vi söker!
Som underhållsmekaniker får du en nyckelroll i verksamheten. Du ansvarar för underhållet på två avdelningar, samtidigt som du har ansvaret över fastigheten. Maskinerna är mekaniska och kräver praktiskt kunnande, sunt förnuft och ett genuint intresse för teknik och mekanik.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är:
Förebyggande och avhjälpande underhåll av maskiner
Felsökning och reparationer
Svetsning vid behov
Visst elarbete
Fastighetsrelaterade reparationer och förbättringar
Därför söker vi dig som är van vid att skruva och felsöka mekaniska system. Är självgående och tar ansvar, gillar att vara den som "löser det". Här får du ett jobb med mycket frihet under ansvar samtidigt som dagen blir varierande med en mix av allt. Du behöver inte vara ingenjör- det viktigaste är att du är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll.
Arbetet är förlagd i Anderstorp och arbetstiderna på dagtid. Vi ser gärna att du som söker denna tjänst bor i närområdet, då tanken är att du går över till kund efter inhyrningsperioden.Profil
Vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9984103