Underhållsmekaniker
Lantmännen Ek För / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-06-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmännen Ek För i Örebro
, Askersund
, Köping
, Katrineholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en teknisk och verksamhetsnära roll där du får bidra till en stabil och effektiv produktion? Trivs du i en miljö där problemlösning, förbättringsarbete och samarbete står i fokus? Då kan rollen som Underhållsmekaniker vara nästa steg för dig.
Vi söker nu en Underhållsmekaniker till vår verksamhet i Örebro. I rollen får du en viktig funktion i att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet i produktionen genom både förebyggande och avhjälpande underhåll. Du blir en del av ett engagerat team där teknik, utveckling och samarbete är centrala delar av vardagen.
Det här kommer du att göraSom Underhållsmekaniker ansvarar du för att säkerställa en stabil och effektiv drift i produktionen genom att arbeta med både planerat och akut underhåll av maskiner och produktionsutrustning. Du arbetar nära produktion, teknik och andra funktioner för att snabbt hantera driftstörningar och hitta hållbara lösningar som bidrar till ökad tillgänglighet och minskade stopp i verksamheten.
I rollen ingår felsökning och reparation av mekanisk utrustning samt deltagande i förbättringsarbete där du bidrar med analyser, tekniska lösningar och optimering av arbetssätt. Du dokumenterar utfört arbete i underhållssystem enligt gällande rutiner och bidrar aktivt till att utveckla underhållsarbetet tillsammans med teamet.
Tjänsten är placerad i Örebro och du rapporterar till Underhållsledare. Skiftarbete är ett krav och beredskap kan förekomma.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
Gymnasial utbildning inom teknik, mekanik eller motsvarande.
Erfarenhet av underhållsarbete inom industri- eller produktionsmiljö.
God vana av felsökning och reparation av mekanisk utrustning.
Goda kunskaper inom mekanik, exempelvis lager, transmissioner och pneumatik.
Förmåga att läsa och förstå ritningar samt teknisk dokumentation.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i underhållssystem.
Grundläggande kunskaper inom el och automation.
Arbetslivserfarenhet från livsmedels-/matindustrin.
Du är:
Strukturerad och noggrann med ett kvalitetsmedvetet arbetssätt.
Lösningsorienterad och trivs med att analysera och lösa tekniska problem.
Ansvarstagande och självgående samtidigt som du uppskattar samarbete i team.
Kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i verksamheten.
Flexibel och trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där prioriteringar kan förändras.
Vad vi erbjuder digHos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där teknik, utveckling och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och nära samarbete mellan olika funktioner. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter, stort eget ansvar och goda möjligheter att utvecklas inom underhåll och produktionsteknik. Vi värdesätter initiativtagande och arbetar aktivt för en säker, inkluderande och hållbar arbetsmiljö där medarbetare ges möjlighet att växa tillsammans med verksamheten.
Lantmännen Unibake is a leading global bakery company within the Lantmännen Group. With expertise in bakery products for food service and retail, we serve consumers around the clock and across the world every day. The aim is to make bread and pastry a profitable business for our customers through tasty, high-quality products and innovative solutions and based on a sustainable mind-set and excellent food safety standards. Headquartered in Copenhagen, Denmark, Lantmännen Unibake operates modern bakeries around the world and has sales in more than 60 countries. The brand portfolio comprises a range of well-established B2B and BtC brands e.g. Schulstad Bakery Solutions, Schulstad, Bonjour, Vaasan, Pastridor and Hatting. Lantmännen Unibake has a turnover of EUR 1.5 billion and employs more than 6,000 people in 20+ countries. Appetite for more?
More about Lantmännen Unibake Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
703 75 ÖREBRO Arbetsplats
Lantmännen Unibake Jobbnummer
9968745