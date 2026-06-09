Underhållsmekaniker
Derome Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Falkenberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Falkenberg
2026-06-09
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På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Vi söker nu en mekaniker som vill vara med och bidra till en stabil, säker och effektiv produktion tillsammans med ett engagerat team.
Hos oss på Maa såg arbetar vi nära varandra och tar gemensamt ansvar för underhåll och utveckling samt för att säkerställa en hög och jämn produktion med minimal stopptid. Du får stor möjlighet att påverka både planering och genomförande av arbetet, och vi värdesätter initiativ och idéer från alla i teamet.Dina arbetsuppgifter
I rollen som mekaniker arbetar du både förebyggande och problemlösande. Du kommer bland annat att:
Felsöka och åtgärda stopp i produktionen
Arbeta med förebyggande och avhjälpande underhåll
Registrera och följa upp arbetsordrar i Mainter
Säkerställa att rätt reservdelar finns tillgängliga
Bidra i vårt arbete med ständiga förbättringar och ordning & reda
Vara en aktiv del i vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet av mekaniskt underhåll, gärna från produktionsmiljö. Det är viktigt för oss att du är en lagspelare som trivs att samarbete och bidra till att uppnå våra gemensamma mål. Vi tror att du är nyfiken, noggrann och ansvarstagande samt trygg i att ta egna initiativ och planera ditt arbete. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig – vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Derome gör mer av skogen. Vi skördar träd i vårt närområde och förädlar det i våra egna sågverk. Cirka hälften av virket exporteras och resterande del säljer vi i våra egna byggvaruanläggningar, samt till våra branschkollegor. Inom vår organisation för Timber ingår du i ett team av trävaruspecialister som brinner för nära och långsiktiga kundrelationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome Aktiebolag
(org.nr 556120-4487), https://www.derome.se/privat/karriar/lediga-jobb
Mjöshult 105 (visa karta
)
311 62 ULLARED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Derome Timber Ullared Kontakt
Underhållschef
Daniel Gillén daniel.gillen@derome.se 0734174451 Jobbnummer
9955976