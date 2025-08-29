Underhållsmekaniker
2025-08-29
Avdelningen Teknik är en helhetsleverantör av tekniska tjänster. I detta ingår bland annat en underhållsverkstad som servar fabrikens maskiner, levererar olika typer av underhåll, gör viss konstruktion samt ingår i och driver projekt. Vi söker nu underhållsmekaniker till Nammo i Karlsborg.
En viktig aspekt för tjänsten är att vara noggrann, samarbetsvillig och ha ett öga för verksamhetens behov. I denna tjänst är man en rörlig resurs där man får chansen till att både bredda sig och specialisera sig. Du kommer såväl arbeta i team som självständigt. Du kommer utföra förebyggande underhåll, avhjäpande underhåll, utföra viss konstruktion och arbeta i och med projekt. Om detta stämmer in på din profil och du är intresserad av att arbeta i en expansiv och värderingsstyrd organisation, kan detta vara en spännande möjlighet!
På avdelningen finns även Underhållstekniska och produktionstekniska resurser, samt en kvalificerad maskinverkstad. I denna maskinverkstad ingår bland annat svarvning, fräsning, rundslipning, innerslipning, verktygsslipning och härdverk.
Verkstadsteknisk inriktning
Kunskaper inom reparation och underhåll
Behärskar svenska och engelska språket väl i tal och skrift
Truckkort med behörighet A.
Arbetet är placerat i Karlsborg och är förlagt dagtid just nu men detta kan på sikt förändras.
