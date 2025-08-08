Underhållsmekaniker - Stockholm
2025-08-08
Är du en lösningsorienterad och praktiskt lagd tekniker som vill ta nästa steg i din karriär?
Vi söker nu en nyckelperson till ett välrenommerat företag inom tillverkningsindustrin - ett bolag som erbjuder stabilitet, utvecklingsmöjligheter och en teknikintensiv vardag. För rätt person finns chansen att bli en viktig del av ett sammansvetsat team med högt engagemang och god sammanhållning.
Om rollen
I den här rollen arbetar du främst med mekaniskt underhåll (ca 70 %) samt enklare elarbeten (ca 30 %), med målet att säkerställa ett effektivt och tillförlitligt produktionsflöde. Fokus ligger på förebyggande underhåll, men också akuta felsökningar och förbättringsarbete.
Vi söker dig som har
Erfarenhet som mekaniker, industrielektriker eller underhållstekniker (minst 2 år)
Praktiska kunskaper inom mekanik, pneumatik och gärna svets, borrning och maskinbearbetning
Ett stort tekniskt intresse och en tydlig "hands-on"-mentalitet
Förmågan att arbeta lösningsorienterat även i stressade situationer
God vana från produktionsmiljö - erfarenhet från livsmedelsindustrin är meriterande
Utbildning inom el eller mekanik är positivt men inte avgörande - vi värdesätter praktisk erfarenhet högre än akademiska meriter.
Du är noggrann, ansvarsfull och har en stark känsla för kvalitet i det du gör. Du trivs med att arbeta både självständigt och i mindre team, där samarbete och eget ansvar går hand i hand. Flexibilitet är en självklarhet för dig, och du känner dig trygg i att arbeta enligt ett roterande skiftschema med morgon-, kvälls- och nattskift samt viss helgtjänstgöring.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.
