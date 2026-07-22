Underhållsledare Verktyg
OnepartnerGroup Östergötland AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-22
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du kombinera ledarskap med teknik i en roll där du verkligen får göra skillnad?
TitanX i Linköping söker en Underhållsledare – Verktyg som vill vara med och utveckla vårt sätt att arbeta med verktygsunderhåll – både i det dagliga och på längre sikt. Här får du en viktig roll i vår produktion, där du tillsammans med ditt team ser till att våra verktyg fungerar som de ska, samtidigt som ni utvecklar arbetssätt, struktur och kvalitet över tid.
Om TitanX
TitanX Engine Cooling AB är en global partner till tillverkare av kommersiella fordon för värmeöverföring. Med stöd av våra ägare TataAutoComp Systems är vårt uppdrag att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för värmehantering för att påskynda arbetet med renare transporter. På TitanX litar vi på att varje teammedlem gör skillnad, bidrar med innovativa idéer och tillför värde till företaget. Våra beslutsvägar är korta, vi agerar snabbt och tar ägandeskap. Vi är ett globalt team och uppnår bättre resultat tillsammans.
Läs mer om TitanX (https://www.titanx.com/).
Om rollen
Som Underhållsledare Verktyg har du ett övergripande ansvar för verktygsunderhållet i vår verksamhet i Linköping. Du leder ett team bestående av 5 tekniker och arbetar nära produktion och dina kollegor inom Industrial Engineering för att skapa ett stabilt och effektivt underhåll. Rollen är varierad och kombinerar närvaro i verksamheten med ett mer långsiktigt perspektiv. Du stöttar teamet i det dagliga arbetet, samtidigt som du driver förbättringar och utvecklar arbetssätt baserat på erfarenhet och data.
Det här är en roll för dig som trivs i skärningspunkten mellan människor och teknik – och som vill vara med och bygga något bättre över tid.
Huvudansvar
Leda och stötta teamet i det dagliga arbetet
Planera, prioritera och följa upp underhållsinsatser
Säkerställa att våra verktyg håller hög tillgänglighet och kvalitet
Driva förbättringar i arbetssätt, struktur och planering
Arbeta med uppföljning och använda data som grund för utveckling
Samverka med produktion, teknik och externa partners
Din profil
Vi tror att du har ett intresse för både människor och teknik, och att du trivs i en roll där du får ta ansvar och skapa struktur.
Erfarenhet av att leda eller samordna arbete inom industri eller underhåll
Förmåga att skapa tydlighet, engagemang och samarbete i ett team
Erfarenhet av underhållsarbete (verktygsunderhåll är meriterande men inget krav)
Erfarenhet av underhållssystem (vi arbetar i Maintmaster)
Intresse för förbättringsarbete och att utveckla arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska
EFNMS-certifiering som underhållsledare eller tekniker är starkt meriterande
Varför TitanX?
Hos oss får du en roll där du kan växa – både som ledare och inom teknik.
Du får ett tydligt ansvar för team och arbetssätt
Du får möjlighet att påverka och utveckla underhållet, inte bara förvalta
Du arbetar nära verksamheten i en roll där du ser resultat av ditt arbete
Du blir en del av ett bolag med korta beslutsvägar och starkt driv framåtPubliceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Denna rekrytering sker i samarbete med OnePartnerGroup. Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via e-post. Urvalet sker löpande och vi uppmuntrar därför intressenter att söka så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista annonseringsdag.
Vår rekryteringsprocess består av följande steg: Urval baserat på ansökningshandlingar, telefonintervju, kompetensbaserade tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet (tidsåtgång tillsammans ca 45 minuter), djupintervju, referenstagning, bakgrundskontroll och kundintervju. På grund av pågående semesterperiod kan återkoppling på din ansökan dröja.
Vid frågor eller mer information vänligen kontakta ansvarig rekryterare Mikael Wetter via e-post mikael.wetter@onepartnergroup.se
(mailto:mikael.wetter@onepartnergroup.se
).
Vi ser fram mot att ta del av din ansökan, välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.titanx.com/
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
TitanX Engine Cooling AB. Kontakt
Rekryteringskonsult / Konsultchef
Mikael Wetter mikael.wetter@onepartnergroup.se +46722242477 Jobbnummer
10009252