Underhållsledare till Pelletsverk 2 & 3
2025-10-15
Är du en strukturerad ledare som vill vara med och forma framtidens underhållsarbete på LKAB?
Nu söker vi en engagerad underhållsledare som vill anta utmaningen att påverka utvecklingen inom mekaniskt underhåll. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad genom att leda och utveckla våra underhållsprocesser inom maskinunderhåll.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om verksamheten
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt underhåll.
Läs mer om oss på förädlingen här: https://lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Du kommer att få en central funktion där du ansvarar för att planera, samordna och förbereda underhållsarbeten på Pelletsverk 2 & 3 (KK2/KK3) så att de kan utföras på ett säkert sätt. Du jobbar främst med operativt mekaniskt underhåll. Du leder insatser med både intern och extern personal, säkerställer att underhållsaktiviteter utförs effektivt och arbetar målinriktat för att våra anläggningar ska uppnå så hög tillgänglighet som möjligt. Du ger förslag på förbättringsåtgärder samt upprättar underlag för förebyggande underhåll. Du kommer även att medverka vid haverier eller övriga produktionsstörningar med felsökning och underhållsinsatser.
Din sociala förmåga spelar en betydande roll, eftersom du kommer att vara en central del i kommunikationen med både medarbetare och leverantörer.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att:
- Leda pelletsverkens mekanikerstyrka i det dagliga mekaniska underhållet.
- Prioritera och samordna underhållsaktiviteter på en övergripande nivå.
- Kontinuerligt identifiera, analysera och lösa tekniska problemställningar.
- Utveckla och planera den strategiska utvecklingen av underhållet inom sektionen.
- Kontinuerlig uppföljning av sektionens underhåll via IFS och ABS.
- Samordna kontakten med kunder och entreprenörer.
- Avropa och styra extern hjälp vid arbetstoppar.
Det här har du med dig
Vi söker en engagerad och ansvarstagande person som trivs med att arbeta strukturerat, har god samarbetsförmåga och har ett högt säkerhetstänk. Vi söker dig som har erfarenhet av underhåll, du får gärna ha någon form av underhållsutbildning men det är inget krav. I ditt arbete ser du helheten och arbetar självständigt med ett lösningsorienterat tänkesätt. Ödmjukhet, relationsbyggande och säkerhetsmedveten är egenskaper som värderas då vi värnar om en god arbetsmiljö.
- Godkända gymnasiebetyg
- Anläggningskännedom är meriterande
- Underhållsutbildning är meriterande
- B-körkort
- Flytande svenska i tal och skrift
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta gruppchef Kajsa Fjällbjörn epost: kajsa.fjallbjorn@lkab.com
telefon: 0730-972 014
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
