Underhållskoordinator till Södertälje
2025-12-08
Vi på Inter Terminals söker en engagerad underhållskoordinator, en nyckelfunktion i vår operativa och strategiska verksamhet på våra terminaler i Södertälje och Gävle. Om du brinner för teknik och underhållsfrågor och vill arbeta i en spännande och utmanande miljö, då är det här jobbet för dig!
Vi erbjuder
Som underhållskoordinator hos oss får du en stimulerande vardag i en snabbfotad organisation. Hos oss får du möjlighet att påverka och driva viktiga frågor, samtidigt som du blir en del av vår engagerade och unika gemenskap. Vår organisation är värdestyrd och präglas av våra grundläggande värderingar - tillit, ansvarstagande, laganda, nyskapande och riskmedvetenhet. Hos oss är laget alltid prioriterat och vi strävar efter att hjälpa varandra för gemensam framgång.
Inter Terminals bidrar aktivt till den gröna omställning där vi investerar i innovativa lösningar för att minska klimatpåverkan. Med oss får du möjligheten att bli en del av ett företag som kombinerar lång erfarenhet med ett starkt fokus på hållbarhet och framtidens energilösningar.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som underhållskoordinator är ditt mål att säkerställa ett säkert, effektivt och tillförlitligt underhåll för våra terminaler i Södertälje och Gävle. Du arbetar både operativt och strategiskt med att planera, koordinera och utveckla underhållsarbetet. Du har ett nära samarbete med terminalchef, operatörer och entreprenörer på plats samt teknisk support från projekt och underhållsorganisationen i Göteborg. Du kommer att ha din bas och utgå från terminalen i Södertälje men kommer behöva vara närvarande på terminalen i Gävle vid behov. I rollen ingår även beredskapstjänst var 4:e vecka för terminalen i Södertälje.
Exempel på arbetsuppgifter
Utföra systematisk analys av indata via vårt underhållssystem Maintmaster
Upprätta strategiska underhållsplaner utifrån terminalernas behov
Genomföra tankbesiktningar och mindre underhållsprojekt
Koordinera arbeten med entreprenörer för både förebyggande och avhjälpande underhåll
Vara rådgivande i tekniska frågor till terminalchef och övrig organisation
Bereda tillstånds- och riskanalyser inför entreprenörsarbeten
Säkerställa att underhållet utförs enligt gällande lagar och stadgar
Medverka vid säkerhetsstudier och riskanalyser
Vad har Niklas Sandrén, underhållschef, att säga om tjänsten och företaget?
"Jag har arbetat på Inter Terminals sedan 22 år tillbaka. Jag började som operatör och är idag underhållschef. Jobbet som underhållschef är roligt, utmanade och stimulerande. Möjligheten att få vara med och påverka vår omställning till en grönare marknad med nya utmaningar och nya tekniska lösningar för att få nöjda kunder, både interna och externa. Vi är ett väldigt roligt gäng och en grupp som är kända för vår gemenskap. Det är högt tempo med mycket skratt."
Läs mer om livet på Inter Terminals.https://career.masterhelp.se/inter-terminals
Din Profil
För rollen som underhållskoordinator söker vi dig som har erfarenhet av en liknande roll och ett genuint intresse för teknik och underhållsarbete. Du trivs med ansvar och att arbeta strukturerat, effektivt och analytiskt. Du är nyfiken, initiativrik och drivs av att skapa resultat tillsammans med kollegor. Du är van vid administrativt arbete i underhållssystem men tycker också om att verka operativt i fält när det behövs.
Industriteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av industriellt underhåll, montageledning och arbetsledning
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från processindustrin
Kunskap om tankar, cisterner och mekaniskt underhåll
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Malou Magnusson, 0707-588745, och Maria Ahlén, 0708-490288,på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Inter Terminals Sweden är ett helägt dotterföretag till Inter Pipeline Limited. Gruppen opererar en diversifierad portfölj av energiinfrastruktur i Kanada, Danmark och Sverige. Inter Terminals, erbjuder kunder en kombinerad tanklagringskapacitet av mer än 4,25 miljoner kubikmeter till lagring av flytande kemikalier och oljeprodukter. Inter Terminals helägda terminaler i Gävle, Södertälje, Göteborg och Malmö tillhandahåller ett brett utbud av tanklagringstjänster. Läs mer om oss på www.interterminals.com Så ansöker du
