Underhållskoordinator
Spendrups Bryggeri AB / Maskinreparatörsjobb / Ludvika Visa alla maskinreparatörsjobb i Ludvika
2025-08-08
Anställningsform: tillsvidareanställning med provanställning | Tillträdesdag: efter överenskommelse | Ansök senast: 24 augusti
Vi söker en Underhållskoordinator till vår Underhållsavdelning - Logistik
Är du en strukturerad och kommunikativ person med en passion för planering och samordning? Vill du vara en nyckelspelare på vår underhållsavdelning? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Som Underhållskoordinator ansvarar du för koordinering och samordning av alla underhållsaktiviteter inom Logistikavsnittet, som omfattar Louis Lager och Mads Returcentral.
Du kommer att arbeta i enlighet med Spendrups underhållsprocess, vilket innebär att du följer etablerade rutiner och metoder för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i underhållsarbetet. Nära samarbete med såväl övrig underhållsorganisation som andra funktioner inom organisationen är en självklarhet.
Du kommer arbetsleda och följa upp det dagliga arbetet för ett team på 11 skiftgående tekniker, där samarbete och kommunikation är avgörande för att säkerställa leveransen av underhållsarbetet. Detta är en tjänstemannaroll och du rapporterar till chefen för Operativt Underhåll Logistik som har personalansvaret för gruppen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och följa upp teamets dagliga operativa arbete
Schemaläggning och samordning av underhållsaktiviteter på både kort och lång sikt för att jämna ut behoven och säkerställa ett effektivt nyttjande av resurser
Tilldelning på veckobasis och uppföljning av genomförda aktiviteter mot veckomål
Samordning med driften för att optimera behovet av underhållsfönster
Leda planering, genomförande och uppföljning av inplanerade underhållsfönster
Inköp av externa tjänsteleverantörer vid ökade resursbehov
Samarbete med resterande underhållsavdelning och övriga funktioner inom bryggeriet
Vem är du? Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har god kommunikativ förmåga. Du har erfarenhet av planering, gärna inom underhåll, och är van vid att arbeta med flera intressenter samtidigt.
Vi ser gärna att du har:
En teknisk bakgrund gärna med erfarenhet av underhållsarbete
Erfarenhet av schemaläggning och samordning av underhållsaktiviteter eller annan liknande verksamhet är meriterande men inget krav
Erfarenhet av att arbetat med underhållssystemet IBM Maximo är meriterande
Vi erbjuder En spännande och dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och utveckla vårt underhållsarbete. Du blir en del av ett team där samarbete och engagemang står i fokus.
Vill du vara med och göra skillnad i vår verksamhet? Skicka in din ansökan redan idag!
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
Välkommen in! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spendrups Bryggeri AB
(org.nr 556079-6871), http://www.Spendrups.se Arbetsplats
Spendrups Kontakt
Karin Eriksson Tel växel: 0240-88 000 Jobbnummer
9450534