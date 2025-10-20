Underhållskompetens inom Regina
Vill du vara med och forma framtidens järnväg? Vi söker nu engagerade medarbetare som vill bli en del av ett bolag med lång erfarenhet av testning, driftsättning, garanti och underhåll av spårfordon, både i Sverige och internationellt.
Om rollen
Som underhållstekniker hos oss får du ansvar för att säkerställa en säker och punktlig trafik. Du arbetar med underhåll, reparation och felsökning av mekaniska och elektriska system på våra spårfordon.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Regelbundet underhåll av fordon
Reparation och byte av mekaniska delar
Felsökning med hjälp av ritningar och scheman
Vi söker dig som:
Har kompetens inom Regina-fordon
Talar och skriver flytande svenska
Som person är du:
Flexibel, säkerhetsmedveten och engagerad
Nyfiken och öppen för att lära dig nya saker
Bra på att samarbeta men kan även arbeta självständigt
Övrig information
Arbetstider: Flexibla och varierande, anpassas efter verksamhetens behov för en god balans mellan arbete och fritid
Start: Omgående
Placering: Gävle
Lön: Enligt överenskommelse
Ta chansen att bli en del av ett team där tekniskt intresse möter innovation och utveckling!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Tomas Danebäck på tomas.daneback@onepartnergroup.se
.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och du kommer bli kontakt. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
