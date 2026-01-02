Underhållsingenjör till VA SYD
VA SYD / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-01-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VA SYD i Lund
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Är du intresserad av mekaniskt underhåll och söker en drivande roll med varierande arbetsuppgifter i ett tvärfunktionellt team? Vill du vara en del av ett engagerat team som bidrar till en viktig samhällsfunktion? Då kan rollen som underhållsingenjör på Källby avloppsreningsverk vara perfekt för dig!Din kommande roll
I rollen som underhållsingenjör driver du underhållsaktiviteter på våra processanläggningar.
Du samarbetar med kollegor inom drift, process och samtliga underhållsfunktioner. Det är en operationell roll, som också innehåller en del strategi och långsiktig planering. Du kommer också att delta i arbeten på övriga anläggningar, pumpstationer och tryckstegringsstationer vid behov.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
- ansvara för underhållsaktiviteter från att behovet uppkommer tills ärendet är avslutat
- samordna inköp och upphandling inför underhållsarbete
- utveckla förebyggande underhållsplaner
- säkerställa att underhållsarbetet genomförs säkert och under goda arbetsmiljöförhållanden
Tjänsten utgår från Källby avloppsreningsverk i Lund. Du ingår i gruppen Strategi & planering, som en är en av fyra grupper inom underhållsenheten. Enheten har ansvar för planering, utförande och utveckling av funktionerna Mekanik, El och instrument samt Automation. Enheten utför underhåll på Produktions- och Distributionsavdelningens anläggningar.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över våra mål och samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som skapar gott samarbete då rollen innebär mycket samordning. För att trivas i rollen tycker du om att planera, skapa struktur samt utveckla och förändra arbetssätt. Du är analytisk med en god problemlösningsförmåga. Du är någon som förhåller dig positiv även i tuffa situationer. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vi söker dig som vill arbeta i en operativ verksamhet med tydlig miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- flerårig erfarenhet av underhållsarbete samt planering och uppföljning av underhåll inom processindustri eller liknande verksamhet
- eftergymnasial utbildning inom maskinteknik eller motsvarande
- god mekanisk förståelse kombinerat med ett stort intresse för underhåll
- Körkort B
- meriterande är om du har drivit eller planerat underhållsprojekt
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VASYD - 1190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378) Arbetsplats
Produktion Kontakt
Robert Efimovitsch-Lavitskij, Gruppchef 0406350648 Jobbnummer
9666994