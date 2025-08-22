Underhållsingenjör till stort energibolag!
Gillar du en varierande vardag där du har möjlighet att både arbeta enskilt samt i grupp? Har du tidigare erfarenhet som underhållsingenjör? Sök rollen redan idag! Vi applicerar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Vi söker en erfaren underhållsingenjör inom kraft- och värmeproduktion för ett tidsbegränsat konsultuppdrag. I denna roll kommer du att ha en central funktion i planeringen och genomförandet av vår kunds omfattande revision som är planerad till nästa år. Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team bestående av två underhållsingenjörer inom mekanik, en arbetsledare och tre tekniker. Arbetet är självständigt och kräver god förmåga att samordna insatser, särskilt i kontakt med externa leverantörer. Som mekanisk underhållsingenjör kommer du att ha ett brett ansvar med fokus på att optimera och effektivisera underhållsarbetet. Du arbetar i ett team där hög tillgänglighet och säkerhet i anläggningen står i centrum, och du förväntas ta en ledande roll i att driva arbetet framåt.
I rollen ingår att planera och leda revisionen samt underhållsstoppet, där du ansvarar för att samordna insatser, resurser och leverantörer. Du planerar det förebyggande underhållet och driver underhållsprojekt med tillhörande budgetansvar och ekonomisk uppföljning. Du kommer även att genomföra tekniska riskanalyser och ha ansvar för tredjepartskontroller kopplade till tryckkärl och lyftutrustning. Utöver detta har du en viktig roll i upphandlingar och avtalshantering, där du säkerställer att leverantörer uppfyller ställda krav. Du leder och koordinerar flera personer samtidigt och fungerar som ett stöd till arbetsledare vid haverier eller frånvaro. Det är en varierad och ansvarsfull roll som kräver både teknisk kompetens och god samarbetsförmåga.
Du erbjuds
• Ett omväxlande arbete, ett modernt ledarskap och många kontaktytor.
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
• Analysera utförda underhållsinsatser och uppdatera eller initiera underhållsplaner vid behov.
• Säkerställa att anläggningsregister, reservdelar och basdata är uppdaterade i underhållssystemet.
• Skapa, bevaka och uppdatera underhållsplaner i underhållssystemet
• Leda tekniska grundorsaks- och riskanalyser
• Planera och genomföra årliga revisioner samt planera och följa upp 3:e partskontroller (Atex, EX, tryck- och lyftanordningar).
• Stötta arbetsledare vid haverier och frånvaro samt agera Bas P/U vid revisioner.
• Leda eller delta i underhållsprojekt, reinvesteringar och modifieringar samt ta fram investeringsunderlag.
• Ansvara för budgetuppföljning, fakturahantering, inköp och upphandlingar samt kvalitetssäkring av entreprenörers arbete.
VI SÖKER DIG SOM
• Har praktisk erfarenhet som underhållsingenjör inom kraft/värme.
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska.
• Innehar B-körkort.
• Har goda kunskaper i underhållssystem.
Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial teknisk utbildning.
• Heta arbeten.
• ESA.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Affärsmässig
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
