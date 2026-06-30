Underhållsingenjör till Quant Service i Västerås
Quant Service Sweden AB / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2026-06-30
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Quant är en av de ledande, globala aktörerna inom industriellt underhåll med verksamhet i ett flertal industrier. I över 30 år har Quant upprätthållit och förbättrat säkerheten, produktiviteten och utrustningsprestandan för över 400 anläggningar världen över. Från att inkludera god säkerhetspraxis och bygga rätt underhållskultur, till att optimera underhållskostnader och förbättra anläggningens prestanda – våra medarbetare gör skillnad! Vi brinner för underhåll och är stolta över att se att vi uppnår våra kunders mål på det mest professionella sättet.
Quant har sitt huvudkontor i Stockholm och är en ledande leverantör av professionella industriella underhållstjänster med global närvaro, vi finns över hela världen inom ca. 60 anläggningar och är ca 1700 anställda.
Om rollen
Vi söker nu en Underhållsingenjör till Quants Site i Västerås hos ABB Machines. Du kommer att bland annat att arbeta med:
Livscykelhantering & kritikalitetsklassning av maskinutrustning
Systemansvar i vårat CMMS (IBM Maximo)
Genomföra studier avseende identifiering av produktivitetsförluster och att genomföra grundorsaksanalyser för att identifiera förlusterna.
Delta i förbättringsprojekt tillsammans med kund och interna funktioner.
Optimera reservdelshållning och ta fram underhållsscheman
Ta fram investeringsunderlag för reinvesteringar och förbättringsåtgärder.
Utveckla underhållsstrategier och optimera förebyggande underhåll.
Följa och agera på underhålls KPI:er
Utveckla digitalisering och prediktivt underhåll.
Du blir en del av ett erfaret och sammansvetsat team där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Om dig
Du har en högskoleingenjör inom maskin-, automationsteknik eller motsvarande, alternativt har du motsvarande kompetens och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du har god kunskap och kännedom inom olika produktionskoncept samt flera års erfarenhet från tillverkande- och/eller processindustrin. Som person har du ett stort engagemang och är drivande i de arbetsuppgifter du utför. Du tycker om att skapa nya kontakter och se möjligheter till förbättringar. Vidare har du förmågan att jobba självständigt men även förmågan att samarbeta och på ett positivt sätt skapa engagemang i en grupp.
Det är viktigt för oss att du är en lagspelare, har hög integritet och att det är en självklarhet att nå uppsatta mål.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en intressant tjänst inom modern underhållsverksamhet där vi skapar möjligheter tillsammans med våra kunder. Som anställd hos Quant kan vi erbjuda en rad förmåner i form av friskvård, upphandlade erbjudanden och unika försäkringar. För oss är säkerheten av största vikt och vi erbjuder dig förutsättningar att alltid utföra ditt jobb säkert.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningsperioden, vänta därför inte med din ansökan utan skicka gärna in din ansökan så snart du kan.
Har du några frågor om tjänsten, tveka inte att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quant Service Sweden AB
(org.nr 556981-7652)
721 36 VÄSTEÅS Arbetsplats
Quant Service Kontakt
Site Manager
Mattias Ericsson mattias.ericsson@quantservice.com Jobbnummer
9985073